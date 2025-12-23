Nemačka se sprema za rat?! Od januara svi u stroj: Ko se ne odazove, policija ga privodi - kazne su brutalne

Od januara 2026. godine Nemačka će imati obaveznu vojnu službu, a svi muškarci određenog uzrasta moraju da popune upitnik Nemačkih oružanih snaga (Bundesver) i prođu lekarski pregled, a oni koju budu pokušali to da izbegnu suočiće se sa kaznom od 1.000 evra ili prisilnom regrutacijom.

U upitniku Bundesvera odgovara se na 14 pitanja kako bi se procenilo ko odgovara i ko je zainteresovan za pridruživanje, piše Bild i dodaje da i žene mogu da se prijave.

Ministarstvo odbrane potvrdilo je za list da svako ko ne odgovori ili odgovori netačno, uprkos ponovljenim zahtevima suočava se sa novčanom kaznom prema Zakonu o upravnim prekršajima, a ta kazna može da bude do 1.000 evra, u zavisnosti od težine prekršaja.

Od jula 2027. godine, ispit će biti obavezan za sve muškarce, a svako ko se ne pojavi na lekarskom pregledu suočiće se s posledicama, koje podrazumevaju i odvođenje u regrutni centar uz pratnju policije.

"Ako se regrut ne pojavi na ispitu za regrutaciju bez valjanog razloga, od policije može da se zatraži da ga privedu", saopštilo je Ministarstvo.

Planirano je da prvi upitnici budu poslati sredinom januara, a kako se navodi, pisma će se slati jednom nedeljno. Ministarstvo odbrane očekuje da će Bundesver da kontaktira oko 54.000 mladih ljudi svakog meseca.

Ministar odbrane Boris Pistorius rekao je da je cilj modernizacija oružanih snaga novim sistemom regrutacije i smatra da će na taj način Bundesver da poraste sa sadašnjih 183.000 na 270.000 vojnika do 2035. godine.

Autor: A.A.