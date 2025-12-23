Crnogorac brutalno ubijen u Italiji: Nasmrt izboden u ulazu zgrade u kojoj je živeo

Crnogorski državljanin sa prebivalištem u Italiji, Demir O. (25), preminuo je u nedelju ujutru na odeljenju intenzivne nege bolnice San Kamilo u Rimu, nakon što je izboden nožem u ulazu zgrade u ulici Via Ventimiglia, u rimskoj četvrti Trulo.

Demir O., mladić bez krivičnog dosijea, živeo je sa jednim od svoje šestorice braće u stanu na prvom spratu zgrade M, koja se nalazi u okviru socijalnih stanova u rimskoj četvrti Trulo.

Iako su se u javnosti pojavile spekulacije o mogućoj povezanosti sa reketiranjem, istražitelji za sada ne dovode zločin u vezu sa organizovanim kriminalom.

Zbog sumnje da su učestvovali u ubistvu uhapšeni su C. Z. (48) i A. Z. (25), otac i sin, kao i D. A. (37).

Istraga karabinjera

Istragu vodi stanica karabinjera Eur, koja nastoji da u potpunosti razjasni okolnosti i motive zločina. Dva sata pre ubistva, policija je intervenisala zbog paljenja dva automobila i pokušaja paljenja ulaznih vrata jedne zgrade u istom naselju.

Tokom te intervencije, policijski službenici su navodno zatekli Demira O. sa povredom glave, najverovatnije nastalom u fizičkom sukobu. Nekoliko sati kasnije usledilo je ubadanje nožem, koje je dovelo do smrti nesrećnog Demira.

Nelegalno zauzimanje stanova

Braća O. su 18. novembra prošle godine nelegalno zauzela stan, ušavši u njega kroz prozor. Reč je o području socijalnih stanova koje je godinama opterećeno nelegalnim useljenjima, narušenim odnosima među stanarima, sitnim osvetama i čestim sukobima.

Prema informacijama iz istrage, upravo takvo okruženje stvorilo je uslove za eskalaciju nasilja koje je završeno smrtnim ishodom.

Ubistvo u Lotu 5

Sve ukazuje na to da je motiv ubistva povezan sa uzimanjem pravde u sopstvene ruke, u atmosferi dugotrajnih tenzija unutar Lota 5 Aterovih socijalnih stanova. Stanari zgrade su se ranije obraćali upravi Atera sa zahtevima za iseljenje nelegalno useljenih osoba, ali bez odgovora.

Stan koji su nelegalno zauzeli u međuvremenu je zaplenjen. Prema rečima potpredsednika XI opštine, Marka Palme, ovaj slučaj ogoljava težak i dugotrajno zapušten problem socijalnih stanova, u kojem dolazi do ozbiljnog urušavanja pravnog poretka.

- Ovo je poraz za politiku i sve nadležne institucije. Niko ne sme da se oseća isključenim, jer su u suprotnom kvartovi poput Trula osuđeni na trajnu degradaciju. Zbog toga ponovo zahtevam hitno i neodložno sazivanje odbora za javni red i bezbednost. Ovo nije samo tragedija zbog izgubljenog života, već i poraz naše društvene organizacije i lokalne zajednice. Dosta je licemernih, formalnih sastanaka koji služe sami sebi, bez stvarnih rešenja - poručio je Palma.

Autor: Marija Radić