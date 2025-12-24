DVA EVRA DO ŽELJE U FONTANI DI TREVI: Od 1. februara Rim uvodi naplatu za šest atrakcija Večnog grada i koje vole i opsedaju milioni turista

Od 1. februara u Rimu će turisti plaćati 2 evra kako bi mogli da vide Fontanu di Trevi, a čak 5 za još pet spomenika kulture i muzeje u Večnom gradu. Najpre je najavljeno da će naplaćivanje ulaznice početi već od 7. januara, ali je odloženo za 1 februar. za siormašne, njihovo zbrinjavanje, menzu i socijalnu zaštitu.



Prognoze su da će od 1. do 8. januara u Rimu čak biti oko devet miliona turista, jer se 6. januara zatvaraju Sveta vrata na bazilici Svetog Petra i time se završava Jubilej Katoličke crkve. Turisti će pritom moći da posete besplatno i šest značajnih spomenika i muzeja.

Po odluci gradonačelnika Roberta Gualtijerija od 1. februara za 5 evra turisti će moći da vide Vilu Maksenzija, Napoleonov muzej, Muzej Karla Baraka, Muzej Biloti i Muzej Kanonika. Navodi se da je anketiranje turista u vezi sa plaćanjem ulaznice pokzalo da su dali blagoslov za njih, smatrajući da je to niska cena u poređenju sa kartama u drugim zemljama, koje dostižu i trostruku cenu.

Predviđena su dva ulaza do Fontane di Trevi – jedan, besplatan, za građane Rima, a drugi za turiste koji mogu platiti i kreditnom karticom. Fontana di Trevi je drugo po redu najposećenije mesto u Rimu.

Na prvom je Koloseum, koji je ju 2024. godini zabeležio 17.733.395 miliona posetilaca, a ove godine je Fontanu posetilo 10,5 miliona turista. Ako se ta brojka potvrdi i u 2026. godini suma od ulaznica će samo za posetu Fontani doneti opštinskoj kasi oko 20 miliona evra.

Uvek ostaje pitanje koliko se novčića baci u Fontanu sa željom da se vrati u Rim. Prošle godine sakupljena suma je iznosila čak 1,6 miliona evra, težine 33.000 kilograna. Sakupljeni evri, dolari, jeni... namenjeni su prevashodno katoličkoj asocijaciji Karitas

Po odluci gradonačelnika Roberta Gualtijerija od 1. februara za 5 evra turisti će moći da vide Vilu Maksenzija, Napoleonov muzej, Muzej Karla Baraka, Muzej Biloti i Muzej Kanonika. Navodi se da je anketiranje turista u vezi sa plaćanjem ulaznice pokzalo da su dali blagoslov za njih, smatrajući da je to niska cena u poređenju sa kartama u drugim zemljama, koje dostižu i trostruku cenu.

Predviđena su dva ulaza do Fontane di Trevi – jedan, besplatan, za građane Rima, a drugi za turiste koji mogu platiti i kreditnom karticom. Fontana di Trevi je drugo po redu najposećenije mesto u Rimu.

Na prvom je Koloseum, koji je ju 2024. godini zabeležio 17.733.395 miliona posetilaca, a ove godine je Fontanu posetilo 10,5 miliona turista. Ako se ta brojka potvrdi i u 2026. godini suma od ulaznica će samo za posetu Fontani doneti opštinskoj kasi oko 20 miliona evra.

Uvek ostaje pitanje koliko se novčića baci u Fontanu sa željom da se vrati u Rim. Prošle godine sakupljena suma je iznosila čak 1,6 miliona evra, težine 33.000 kilograna. Sakupljeni evri, dolari, jeni... namenjeni su prevashodno katoličkoj asocijaciji Karitas

Autor: D.Bošković