POTOP ZA BADNJE VEČE: Stravičan haos u Americi, voda nosi sve pred sobom (FOTO+VIDEO)

Obilne kiše potopile su obalu Kalifornije na Badnje veče, izazvavši brojne bujične poplave. Putevi su se pretvorili u reke noseći krš, kamenje, blato i otpad. Meteorološki uslovi su čak ispunili kriterijume za davanje upozorenja na kratkotrajni tornado.

Guverner Gevin Njusom proglasio je vanredno stanje u okruzima Los Anđeles, Orindž, Riversajd, San Bernardinо, San Dijego i Šasta, dok se opasna pretnja od poplava spustila na Južnu Kaliforniju, koja je pre samo godinu dana bila razorena požarima.

Jaki nanosi krhotina izazvani obilnim padavinama ranije tokom dana doveli su do evakuacija u Rajtvudu u Kaliforniji, dok je glavni planinski put postao neprohodan, saopštila je Vatrogasna služba okruga San Bernardinо.

Ranije popodne, vatrogasna služba je navela da ekipe spašavaju ljude zarobljene u vozilima, obilaze kuće od vrata do vrata u pogođenim područjima i savetuju stanovnike u rizičnim zonama da se odmah evakuišu.

Zbog novih padavina koje dolaze, Šerifova kancelarija okruga San Bernardinо izdala je u sredu uveče dodatne naredbe za evakuaciju za područja severno od Rajtvuda.

Severe flooding due to extreme rainfall in Redding, #California, USA 🇺🇸 21.12.2024 pic.twitter.com/TEmsBlQ9GD — Alex Terry (@AlexTerry17482) 23. децембар 2025.

Najmanje jedna osoba je poginula u „očigledno vremenski uslovljenoj saobraćajnoj nesreći“ tokom jake kiše u okrugu Sakramento, saopštila je Kalifornijska saobraćajna policija.

Šerifova stanica u Lankasteru saopštila je u sredu uveče da „reaguje na više slučajeva vozila zarobljenih na poplavljenim putevima“. Dodali su: „Ako ne morate da budete na putu, ostanite kod kuće dok se uslovi ne poprave“.

Serija takozvanih „atmosferskih reka“ donela je padavine visokog intenziteta i jake vetrove, povećavajući rizik od poplava, klizišta i naglog rasta nivoa potoka i reka.

„Kalifornija reaguje pravovremeno i odlučno kako bismo učinili sve što možemo da se pripremimo za opasne zimske oluje. Država je unapred rasporedila resurse, aktivirala vanredna ovlašćenja i blisko sarađuje sa lokalnim vlastima kako bi zaštitila zajednicu i očuvala bezbednost stanovnika Kalifornije“, rekao je Njusom u saopštenju u sredu.

The I5 Freeway in SoCal is a river at this point due to the flooding in California. pic.twitter.com/Xt3t6B9h7O — Brad Cooper (@mvhacking) 24. децембар 2025.

Za šire područje Los Anđelesa na snazi je „visok rizik od prekomernih padavina“, upozorili su zvaničnici, uz napomenu da se putovanja ne preporučuju.

Oznaka „visok rizik“ se izdaje retko, svega oko 4% dana. Prema podacima Nacionalne meteorološke službe (NWS) upravo ti dani nose trećinu svih smrtnih slučajeva povezanih sa poplavama i 80% ukupne materijalne štete od poplava.



Nedavna područja zahvaćena požarima biće pod posebnim rizikom od potencijalno razarajućih nanosa krhotina. Poplave bi mogle izazvati značajna kašnjenja u saobraćaju i zatvaranje puteva tokom užurbanog prazničnog perioda putovanja.

FLASH FLOODING hit Southern California on Wednesday! Some areas of San Bernardino County have received over 10 inches of rainfall in the last 24 hours, leading to communities being overrun with water, debris, and mud. #CAwx pic.twitter.com/NEzpZLEBSQ — WeatherNation (@WeatherNation) 25. децембар 2025.

Prognozira se da će udari vetra dostizati brzine od 65 do 80 km/h, što bi moglo dovesti do nestanka struje. Moguće su i oluje sa grmljavinom.

Više od 100.000 domaćinstava u Kaliforniji je ostalo bez električne energije.

Pretnja od poplava, kao i rizici od klizišta i odrona, nastaviće se svakog dana.

Autor: D.Bošković