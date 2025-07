STRAVIČNE POPLAVE U ŠPANIJI! Voda nosi sve pred sobom, plutaju automobili, grad oštetio avion tokom leta! Objavljeni zastrašujući snimci (FOTO/VIDEO)

Jake kiše pogodile su severoistočnu Španiju u subotu, uključujući Kataloniju, gde je železnički saobraćaj bio potpuno obustavljen nekoliko sati, a vlasti su izvestile i o poplavama.

Prema meteorološkoj agenciji Aemet, koja je u subotu popodne stavila veći deo Katalonije u crvenu zonu, u pojedinim područjima palo je više od 100 litara kiše po kvadratnom metru u svega nekoliko sati.

Obilne padavine izazvale su poplave, između ostalog i u jednoj bolnici u Barseloni, koja je morala da obustavi prijem novih pacijenata nakon nestanka struje.

Na aerodromu u Barseloni, avion koji je poleteo za Sjedinjene Američke Države morao je da se vrati jer mu je nos oštećen gradom, prema informacijama kontrolora leta.

Opasno vreme primoralo je železničku kompaniju Renfe da na nekoliko sati obustavi železnički saobraćaj širom Katalonije, uključujući brze, regionalne i prigradske vozove.

U toj regiji, više od 70 ljudi zatražilo je pomoć hitnih službi, ali niko nije bio teže povređen, saopštile su službe hitne pomoći. Crveni alarm, koji je aktiviran oko 17 časova, ukinut je dva sata kasnije.

🚨BREAKING: CARS SWEPT AWAY - SPAIN HIT BY SUDDEN FLOODS



Roads gone. Vehicles sunk. Chaos out of nowhere.



Catalonia just got slammed and they’re calling it “natural.”



You still think this is just weather?pic.twitter.com/8MWUPbCuyd