PRVE FOTOGRAFIJE I SNIMCI NAKON MASAKRA U DŽAMIJI: Vernici dignuti u vazduh tokom molitve, lokve krvi po podu i tepisima! (FOTO+VIDEO)

Najmanje šest osoba je poginulo, a 21 je povređeno u eksploziji u džamiji u sirijskom gradu Homsu u petak, saopštilo je sirijsko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Eksplozija je pogodila džamiju Imama Alija Ibn Abi Taliba u naselju Vadi al-Dahab, navodi se u saopštenju ministarstva na društvenim mrežama.

Preliminarne istrage su pokazale da je eksploziju izazvala naprava koja je bila postavljena unutar džamije, prema izveštaju sirijske državne novinske agencije Sana.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci i fotografije sa mesta tragedije.

Upozoravamo čitaoce da je sadržaj ovog snimka uznemirujuć, a možete ga pogledati na OVOM LINKU!

Five people were killed and 15 wounded when a suicide bomber struck the Imam Ali mosque in Homs’ Wadi al-Dhahab district, Syria, during Friday prayers, witnesses reported. The attacker reportedly shouted “Allahu Akbar” before the blast. pic.twitter.com/Gi3tCrBzQ9 — Open Source Intel (@Osint613) 26. децембар 2025.

Napad se dogodio na dan kada mnogi vernici idu u džamiju na molitvu petkom.

Nijedna grupa još nije preuzela odgovornost za eksploziju, iako je sirijsko Ministarstvo unutrašnjih poslova nazvalo napad „terorističkom eksplozijom“.

Ministarstvo je u svom saopštenju navelo da su snage unutrašnje bezbednosti postavile kordon na džamiju i da su počele „istragu i prikupljanje dokaza kako bi se krivično gonili počinioci ovog krivičnog dela“.

🇸🇾 Suicide bombing at Imam Ali Shiite mosque in Homs, Syria



A suicide attacker detonated explosives inside the Imam Ali mosque in Homs during prayers.



At least 12 people have been killed and dozens injured, according to local sources.



Emergency services and security forces are… pic.twitter.com/dlgJflF9GL — NEXTA (@nexta_tv) 26. децембар 2025.

Eksplozija je istakla rastuće bezbednosne izazove sa kojima se zemlja suočava godinu dana nakon svrgavanja diktatora Bašara el Asada.

Autor: A.A.