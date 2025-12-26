TERORISTIČKI NAPAD U IZRAELU: Napadač UBIJAO na tri lokacije, neutralisao ga prolaznik - Oglasila se vojska

Dve osobe poginule, a dve su povređene u, kako se veruje, terorističkom napadu na severu Izraela, a IDF je saopštio da se osumnjičeni za napao "ilegalno infiltrirao" na teritoriju Izraela.

Osumnjičeni, za kojeg mediji navode da je Ahmad Abu al Rub (37), izvršio je niz od tri odvojena napada, pregazivši 68-godišnjeg pešaka, a potom je nožem smrtno ranio mladu ženu u blizini autobuske stanice na putu 71.

Policija je saopštila da je osumnjičeni za napad "neutralisan", a mediji prenose da je Abu al Rub iz severnog grada Kabatija na Zapadnoj obali. Navodno je ilegalno radio u Izraelu već izvesno vreme.

Hebrejski mediji su preneli da ubijena devojka ima 19 godina i sumnja se da je pokušavala da stopira kada je napadač izašao iz auta i smrtno je izbo nožem.

Nakon što je izbo devojku, osumnjičeni je pobegao ka Afuli, ali su ga policajci zaustavili i neutralisali.

Prema navodima IDF-a, preliminarna istraga ukazuje na to da je osumnjičeni koji je izvršio smrtonosni napad gaženjem i ubadanjem "ilegalni palestinski uljez koji je u Izrael infiltrirao pre nekoliko dana".

Prema vojsci, napad je započeo u oblasti Bejt Še’an, grada blizu severne granice sa Zapadnom Obalom, i nastavio se u Ain Harodu i Afuli. IDF jedinice su upućene na mesto događaja u Bejt Še’anu, dok su komandanti sproveli situacione procene u više oblasti.

IDF je istakao da je napadača upucao prolaznik u trenutku dok je osumnjičeni bežao. On je u stabilnom stanju prebačen u bolnicu.

IDF navodi da dodatne trupe pojačavaju sigurnosnu liniju duž Zapadne Obale na izraelskoj strani bezbednosne barijere, i pripremaju ulazak u napadačevo rodno selo Kabatija radi operativnih aktivnosti, po instrukciji ministra odbrane Izraela Kaca da se deluje „snažno i odmah“ protiv sela.

