NEVEROVATNA SCENA IZ ITALIJE! Pala velika količina snega, strahuje se od lavina (VIDEO)

Zapadni deo italijanskih Alpa zahvatio veliki sneg, u pojedinim mestima nagomilalo se do tri metara snežnih pahulja.

Veliko snežno nevreme zahvatilo je delove italijanskih Alpa ove nedelje, pa je tako u Limoneu zabeleženo neverovatnih 163 centimetara snega na visini od 1885 metara, kod žičare Pancani, dok se u Pratu Nevosu, na visinama iznad 1.600 metara nakupilo više od tri metara snega!

U oblasti Kuneo, u Pijemontu, bilo je obilnih kiša i snega, gde je palo više od metar snega.

The insane amount of snow fallen on the western Italian Alps in the last two days, visualized.pic.twitter.com/zIIYvCHFS2 — Massimo (@Rainmaker1973) 26. децембар 2025.

Zbog opasnosti od lavina na francuskoj strani, nakon intenzivnih snežnih padavina u prethodnim satima, tunel Tenda zatvoren je za saobraćaj u oba smera.

U oblasti Verčeli izmereno je 59 centimetara u Alanja Valsesija na Monte Rosi, dok je u provinciji Verbano-Kusio-Osola zabeleženo 68 centimetara na 2.070 metara kod planinarskog doma Zamboni u Mačunjagi, prenela je ANSA.

Tek večeras se očekuje poboljšanje vremena na severu Italije.



Autor: Jovana Nerić