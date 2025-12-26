AKTUELNO

Svet

NEVEROVATNA SCENA IZ ITALIJE! Pala velika količina snega, strahuje se od lavina (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Tanjug/Edvin Zulic ||

Zapadni deo italijanskih Alpa zahvatio veliki sneg, u pojedinim mestima nagomilalo se do tri metara snežnih pahulja.

Veliko snežno nevreme zahvatilo je delove italijanskih Alpa ove nedelje, pa je tako u Limoneu zabeleženo neverovatnih 163 centimetara snega na visini od 1885 metara, kod žičare Pancani, dok se u Pratu Nevosu, na visinama iznad 1.600 metara nakupilo više od tri metara snega!

U oblasti Kuneo, u Pijemontu, bilo je obilnih kiša i snega, gde je palo više od metar snega.

Zbog opasnosti od lavina na francuskoj strani, nakon intenzivnih snežnih padavina u prethodnim satima, tunel Tenda zatvoren je za saobraćaj u oba smera.

U oblasti Verčeli izmereno je 59 centimetara u Alanja Valsesija na Monte Rosi, dok je u provinciji Verbano-Kusio-Osola zabeleženo 68 centimetara na 2.070 metara kod planinarskog doma Zamboni u Mačunjagi, prenela je ANSA.

Tek večeras se očekuje poboljšanje vremena na severu Italije.

Autor: Jovana Nerić

#Alpi

#Italija

#Lavina

#Sneg

POVEZANE VESTI

Svet

DRAMA U AUSTRIJI: Lavina zatrpala ljude, helikopteri nadleću teren

Društvo

RHMZ SE HITNO OGLASIO - POVEĆANA OPASNOST ZBOG MOKROG SNEGA: Može prouzrokovati probleme u ovim sistemima, a to nije sve! Evo šta nas čeka tokom noći

Društvo

SNEG IZAZVAO KOLAPS NA PUTEVIMA U SRBIJI Vozila letela sa kolovoza, vejalo do 2 ujutru, a sada preti nova OPASNA POJAVA: Evo gde je najkritičnije (VID

Društvo

STIŽE NOVA TURA SNEGA, RUSKA ZIMA NE POPUŠTA: Prognoza za oktobar se mnogima neće svideti, spremite se za novi VREMENSKI OBRT

Društvo

PAO SNEG U SLOVENIJI, IZMERENO 0 STEPENI: Pogledajte neverovatne prizore snega u julu (FOTO)

Društvo

''RUSKA OLUJA' ĆE NAPRAVITI POTPUNI HAOS U SRBIJI' Ristić: Temperature idu u MINUS, biće i do pola metra snega