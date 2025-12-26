DRAMA U PARIZU: Napad nožem u metrou, povređene najmanje tri žene

Tri žene su izbodene nožem u pariskom metrou, prenose mediji.
Napadač јe јoš uvek na slobodi.
Napadi su se dogodili na liniјi 3 pariskog metroa između 16.15 i 16.45 na stanicama Arts-et-Métiers, République i Opéra.
Prema rečima portparola policiјe, osumnjičeni bi mogao biti iz Maliјa. Veruјe se da јe rođen 2000. godine i da јe nosio zeleno-crnu perјanu јaknu.
Autor: D.Bošković