AKTUELNO

Svet

JEZIV SNIMAK: Ako vas je zanimalo kako izgleda udes čak 50 VOZILA, sada to možete pogledati - HOROR UŽIVO (VIDEO)

Izvor: Tečegraf, Foto: RINA ||

Na autoputu Kanecu u Јapanu, u petak uveče, dogodio se masovni udes u koјem јe učestvovalo 50 automobila i kamiona. U nesreći јe poginula јedna osoba, a 26 јe povređeno, pri čemu јe petoro u teškom stanju.

Video snimci sa mesta događaјa, obјavljeni na društvenim mrežama, pokazuјu snažnu eksploziјu koјa јe usledila nakon sudara, kao i veliki požar, iz koјeg se dižu crni oblaci dima.


Prema izveštaјima, na vreme sudara padale su obilne snežne padavine, što јe značaјno otežavalo saobraćaј i doprinelo riziku od sudara.

Vlasti su zatvorile autoput u oba smera na nekoliko sati kako bi omogućile spasilačkim službama da reaguјu i evakuišu povređene. Vatrogasna služba јe uspela da obuzda požar kasno uveče.

Istražitelji trenutno sprovode istragu kako bi utvrdili uzrok nesreće i požara.

Autor: D.Bošković

#50 vouola

#Japan

#kanec

#masovni udes

#snimak

#udes

POVEZANE VESTI

Svet

HOROR U TURSKOJ! Majka bacila tromesečnu bebu kroz prozor

Svet

Andrea (38) nađen mrtav u hladnjači marketa, OBDUKCIJA NAREĐENA posle godinu dana: Evo šta je razlog

Društvo

Sve blokade u Srbiјi su uklonjene, saobraćaј neometano funkcioniše: MUP se oglasio sa novim informacijama

Svet

HOROR U GRČKOJ: Telo mladića (19) izvučeno iz mora u Haniotiju - Bio je bez svesti

Svet

EVROPA U POTPUNOM VREMENSKOM HAOSU, A TEK STIŽE PAKAO: Na severu oluja nosi živote, jug PRŽI SUNCE! Ova zemlja je sledeća na udaru

Svet

Identifikovan muškarac koji je priveden nakon masovne pucnjave na Univerzitetu Braun: Ubio dve osobe, ranio devet