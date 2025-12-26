DEVOJČICA (13) MOLILA OCA DA JE NE UBIJE, ON JOJ PUCAO U GLAVU - Jeziv zločin pred Božić na Floridi

Devojčica stara 13 godina oporavlja se nakon što je preživela ranjavanje u glavu u napadu u kojem je stradala njena majka. Ona je u kritičnom, ali stabilnom stanju, pri svesti je i razgovara, rekao je Grejdi Džad, šerif okruga Polk na Floridi, na konferenciji za novinare.

Džad je razgovarao s njom pre konferencije i ona mu je rekla da je pokušala da zaustavi očuha moleći ga da je ne ubije.

"I on me je ipak upucao", rekla je Džadu, prenosi magazin People.

Ona i njena braća i sestre sada su siročad nakon što je njihovu majku, Kristal Keni, ubio njen suprug Džejson Keni (47), koji je potom oduzeo sebi život samo nekoliko dana pre Božića.

Džad je rekao da je poziv na broj 911 primljen neposredno pre ponoći 22. decembra.

Džejson je gledao Monday Night Football u šupi iza kuće, ali se vratio u kuću da bi pogledao poslednje minute utakmice. Kristal je bila unutra i usprotivila se tome da Džejson preuzme kontrolu nad televizorom.

Majka rekla detetu da beži

Počeli su da se raspravljaju, a kako je situacija eskalirala, Kristal je naložila svom dvanaestogodišnjem sinu da pobegne kod komšija i pozove policiju.

"Dvanaestogodišnjak je bežao kod komšije kako bi pozvao policiju, i dok je napuštao kuću čuo je pucanj", rekao je šerif Džad.

Zamenici šerifa stigli su na lice mesta u roku od pet minuta i ušli u kuću gde su zatekli Kristal sa smrtonosnom prostrelnom ranom glave. Ali ona nije bila jedina žrtva u kući.

U jednoj od spavaćih soba, zamenici su pronašli njenu trinaestogodišnju ćerku koja je bila pogođena dva puta - jednom u rame i jednom u lice.

"Kasnije smo saznali da ju je metak u lice pogodio u koren nosa, išao pravo nagore i izašao kroz vrh glave", objasnio je Džad.



Zatim je dodao: "To je božićno čudo."

Treće dete u kući, beba, ćerka Kristal i Džejsona, nije povređena.

Zabarikadirao se, pa ubio

Džejson je, u međuvremenu, pobegao sa mesta zločina u Floridi pre dolaska zamenika šerifa i otišao u kuću svog nedavno preminulog oca, gde se zabarikadirao u šupi.

Tokom te vožnje, rekao je Džad, Džejson je kontaktirao svoju sestru i rekao joj da je uradio "nešto veoma, veoma loše" i da će "sledeći put kada me vidiš to biti na vestima".

Zamenici šerifa su uspeli da lociraju Džejsona na imanju njegovog oca, ali dok su opkoljavali šupu u kojoj je bio, iznutra se čuo jedan pucanj, rekao je Džad.



Džejson je kasnije proglašen mrtvim na licu mesta.

Brigu o deci su preuzeli baka i deka po majci.

