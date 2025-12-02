'LEŽALA JE SVA KRVAVA, STAVILI SU JOJ PIŠTOLJ NA GLAVU' Baka devojčice (12) iz Srbije koju je UPUCALA Nemačka policija: Branila je majku i brata, mislila je da...

Dvanaestogodišnja devojčica poreklom iz Srbije, koja je ranjena u Nemačkoj u Bohumu kada su policajci pucali na nju u kući njene majke, nalazi se u stabilnom stanju i oporavlja se nakon operacije, otkrila je baba malene, i otkrila detalje incidenta koji je, kako kaže, "digao Nemačku na noge".

Upucana devojčica preživela je napad nemačke policije, ali je nakon toga bila u kritičnom stanju. Operisali su joj tri organa — jetru, žuč i želudac.

Baba devojčice ističe da je njena porodica preživela pravi horor, ali se nada da će pravda biti zadovoljena.

"Oteli su joj decu"

Devojčica (12) je pobegla iz doma u kome je boravila, i otišla kod svoje majke. Nakon što je prijavljeno da je devojčica pobegla, policija je došla na vrata majke.

- Mojoj ćerki deca nisu oduzeta, već oteta. Mi čak nismo ni znali da su njoj deca trajno oduzeta, to smo naknadno saznali. Prvi put su decu odvojili od nje u decembru prošle godine. Ona je jedna brižna i požrtvovana majka, i to se može dokazati. Jedini problem je što je moja ćerka gluvonema, isto kao i njena ćerka i mlađi sin, ali to je nikad nije sprečilo da bude dobra majka. Odvojena je od svoje dece samo zbog loše komunikacije i saradnje sa Centrom za socijalni rad - rekla je baba devojčice.

Njena ćerka, kako otkriva, ima troje dece — ćerku i mlađeg sina (11) koji žive sa njoj u Nemačkoj, i starijeg sina (21) koji živi u Beogradu, gde i njihova baba. Oba deteta su joj oduzeta od strane Centra za socijalni rad. Baba tvrdi da njenoj ćerki nije čak ni bilo dozvoljeno da viđa svoju decu.

"Non-stop je bežala iz doma"

- Jedno dete joj je uzeto iz škole, nasilno, to je takva vriska bila. Drugo je odvedeno iz bolnice. Da su to drugačije organizovali i dozvolili da se viđa sa decom, ništa se od ovoga ne bi desilo, deca ne bi bežala i lutala sama po Nemačkoj - rekla je baba, pa dodala:

- Moja unuka je dijabetičar, pored toga je i gluvonema. Od kada je smeštena u dom, ona je non-stop bežala. Čak je sekla ruke i vene. Ako je mama toliko loša, zašto onda deca beže kod mame? Nju je moja ćerka čak i sama vraćala u dom, kako ne bi došlo do problema. Te noći kada se dogodio slučaj, mene je ona pozvala i rekla "ona je opet pobegla, sada će policija ponovo da dolazi" - tvrdi njena baka.

Podsećamo, policija je po prijavi da je devojčica nestala, došla na vrata stana majke oko 3 sata iza ponoću, u kom su u tom trenutku bili majka, devojčica i njen stariji grat koji je otišao iz Beograda na odmor kod njih. Buka iz stana o kojoj se ranije govorilo, "bila je vriska brata i sestre koji su igrali igrice", tvrdi baba devojčice.

Majka devojčice otvorila vrata, a onda je usledila drama

- Videli su svetlo u hodniku, moja ćerka je otvorila vrata i videla da je policija. Oni su nju odmah zgrabili bez ikakvih pitanja, govora, opravdanja zašto su došli i kako su došli. Ščepali su nju za ruku, oborili su je na stepenište, mojoj ćerki su stavili koleno na vrat i pištolj na glavu.Mala je mislila da su oni njenu mamu ubili. Ona je to nama potvrdila kad se probudila nakon operacija, drhtala je kao prut, kada je videla majku rekla joj je: "Mama ja sam mislila da si ti mrtva" - tvrdi njena baba.

Baba je dodala da su u njihov stan upala trojica četvorica naoružanih specijalaca.

- Znali su vrlo dobro u kakvu porodicu dolaze, ne mogu da kažu da nisu. Jer ona nije bežala prvi put, vraćana je u dom više puta. Moj unuk je onda uzeo sestru za ruku i povukao je pozadi. Onda su i njega oborili u hodniku na vratima. Stavili su mu lisice, a onda je moja unuka uletela u kuhinju i uzela dva kuhinjska noža. Da se razumemo to nisu bili veliki noževi. Ona je uzela noževe da brani sebe i da brani mamu, jer je mislili da su joj mamu ubili - objasnila je baba devojčice.

Upucana u stomak

Nakon što su videli devojčicu sa noževima, policajci su ispalili tri elektrošoka u ruku i u noge, a onda su je upucali u stomak.

- Pravim metkom su je upucali u stomak. Ona je samo dete, toliko se uplašila i vrištala. Oni su horor preživeli u pola noći - kaže baka.

Devojčica je izgubila dosta krvi dok nije stigla Hitna pomoć.

- Devojčica je ležala krvava u hodniku. Oni su njoj ukazali pomoć na licu mesta, a onda je odvezli u bolnicu. A moju ćerku i njenog sina su u pidžamama sa lisicama odveli u stanicu. Moj unuk je bio u čarapama, nisu mu dali ni da se obuje. Šest sati su ih držali u stanici na ispitivanju - navodi ova žena.

Nemačka na nogama

- Obratilo se nama dosta advokata, gluvonemih saveza. Što se toga tiče stvarno ne mogu da kažem ništa loše. Podigla se cela Nemačka, ja ne mogu sada celu državu da krivim zbog pojedinaca koji su loše postupili. Oni su osudili ovaj slučaj. Ja poštujem zemlju u kojoj moja ćerka živi, takođe i ona - navodi baba devojčice.

Konzulat Republike Srbije u Dizeldorfu pružio im je punu podršku.

- Oni su stvarno sve učinili, ali pošto su deca državljani Nemačke, to sve ide teže i njima su ruke vezane - rekla je baka upucane devojčice.

Protiv policajaca koji su pucali na devojčicu podnete su krivične prijave, iz razloga nepristrasnosti, istragu vodi policija iz Esena.

Autor: Iva Besarabić