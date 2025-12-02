NOVI DETALJI O DEVOJČICI (12) IZ SRBIJE KOJU JE UPUCALA NEMAČKA POLICIJA: Tri puta operisana, oglasio se advokat porodice

Devojčica iz Srbije, koju je policija u Nemačkoj teško ranila pod izgovorom da je na njih potegla noževe, prema rečima advokata uopšte nije bila nasilna!

Devojčica je ranjena sredinom novembra u stanju njene majke u Bohumu. Dete je zadobilo prostrelnu ranu u predelu stomaka. Gluvonema devojčica bila je prijavljena kao nestala od strane osoblja jedne ustanove u Minsteru, a trebalo je da primi insulin. Policija je opravdala svoju noćnu akciju, u kojoj su korišćeni i tejzer i vatreno oružje – iako je to zabranjeno protiv maloletnika – pozivajući se na hitnu potrebu za njenom negom.

Policija i tužilaštvo saopštili su da je nestala devojčica napala četvoricu policajaca sa dva noža. U drugom saopštenju vlasti su objasnile da je stanje devojčice "kritično, ali stabilno" nakon operacije. Ove informacije preneli su svi nemački i brojni srpski i regionalni mediji.

Sada se prvi put oglasio Simon Barera Gonsales, devojčicin advokat. On je za nemačke medije izjavio da su svi navodi koje su policija i javno tužilaštvo izneli - lažni ili iskrivljeni. Prema Gonsalesu, majka devojčice, koja je bila prisutna u stanu, i njen brat, osporavaju pretpostavku da je napad nožem bio neposredan ili očekivan. Zbog toga on tvrdi da se nije radilo o nužnoj odbrani.

Kao i žrtva, i majka i brat su gluvonemi. Vlasti ih još uvek nisu saslušale. Čak ni Gonsales, čija se advokatska kancelarija nalazi u Vircburgu, nije uspeo da komunicira sa njima do prošle nedelje. Pošto majka koristi nemački znakovni jezik, a brat srpski znakovni jezik, advokat zavisi od pomoći međunarodne zajednice gluvih.

Ovi razgovori prikazuju znatno drugačiju sliku policijskog postupanja, koje je, prema njegovim rečima, od početka bilo planirano kao agresivno.

- Upali su unutra kao da se radi o operaciji protiv teških kriminalaca - rekao je Gonsales.

Sigurnosni sistemi bili su deaktivirani spolja, a policija je zatim pokušala da razvali vrata. Kada je majka otvorila vrata iz mraka stana, svi policajci su izvukli oružje.

- Ova eskalacija ne odgovara naučno utemeljenim principima postupanja prema ranjivim, invalidnim osobama - rekao je advokat.

Danima nakon incidenta takođe je otkriveno da je majku policija savladala i oborila na pod pre nego što je devojčica upucana. Policija je ranije iznosila suprotnu verziju događaja. U međuvremenu se ispostavilo da kamere na uniformama policajaca nisu bile uključene tokom akcije; navodno zato što je bila reč o "rutinskoj operaciji". Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Rajne-Vestfalije reklo je za VDR da policija "nije pretpostavila opasnu situaciju" u ovom slučaju. Ova verzija takođe je u suprotnosti sa izjavama advokata.

Gonsales takođe kritikuje zvanične izjave o zdravstvenom stanju devojčice, koje, nakon tri operacije, ni na koji način ne odgovaraju "stvarnim, dramatičnim činjenicama". Policija nije bila u stanju da proceni njeno stanje jer ni klinika ni odgovorni nisu pružili nikakve medicinske detalje. Štaviše, zdravstveni podaci deteta izuzetno su osetljivi.

- To svakako ne uliva poverenje u objektivnu istragu događaja od strane porodice moje klijentkinje i, nažalost, baca ozbiljnu sumnju na nepristrasnost istražnih organa - kaže on.

Gonsales opisuje aktivnosti policije, tužilaštva i Ministarstva unutrašnjih poslova u javnosti kao ozbiljno kršenje ličnih prava dvanaestogodišnjakinje.

Advokati devojčice i njene majke nisu pozvani na saslušanje u pokrajinskom parlamentu. Istražni organi navodno još nisu kontaktirali porodicu ili njihove pravne zastupnike. Tako zvanična verzija ostaje isključivo u rukama počinilaca. U međuvremenu, advokat Gonsales prikuplja sredstva putem krodfandinga za pravne troškove i lečenje žrtve.

Autor: D.Bošković