Četiri planinara poginula u snežnoj lavini: Tragedija u Grčkoj

Četvoro planinara koji su nestali u planinama Vardusija u oblasti Fokida u Grčkoj pronađeni su mrtvi, nakon višednevne potrage koja je započeta nakon što je prijavljen njihov nestanak.

Prema dostupnim informacijama, stradali su kada ih je zatrpala lavina, piše list "Katimerini".

Tela četvoro penjača - tri muškarca i jedne žene, pronađena su na teško pristupačnom terenu, u neposrednoj blizini jedno drugog.

Spasioci navode da su bili bez svesti i da nisu imali vremena da reaguju kada ih je lavina zahvatila.

Očekuje se da će transport tela početi u narednim satima, uz helikopter, ukoliko vremenski uslovi to dozvole, s obzirom na veliku udaljenost lokacije od najbližeg puta.

Penjači su na božićno jutro krenuli iz sela Atanasios Dijakos ka vrhu Korakas.

Njihovo vozilo je ranije pronađeno, dok je nestanak prijavljen kasnije tog dana, kada se nisu vratili sa planinarenja.

U velikoj akciji potrage i spasavanja učestvovalo je oko 30 vatrogasaca, planinarski timovi, kao i specijalno vozilo, dronovi i helikopter.

Potraga je vođena u izuzetno teškim vremenskim i terenskim uslovima.

Predsednik lokalne zajednice je rekao da su spasilačke ekipe od ranog jutra pokušavale da priđu lokaciji na kojoj su tela pronađena, ističući da je reč o području veoma udaljenom od putne mreže.

Predsednik Sindikata vatrogasaca Kostas Cigas naveo je da preliminarni podaci ukazuju na to da su se penjači dezorijentisali.

Kako je rekao, nadmorska visina, strmi teren, slaba vidljivost, svež sneg i jaki vetrovi verovatno su doprineli nesreći.

Prema njegovim rečima, iako su neki od članova grupe bili iskusni penjači, obilne snežne padavine su znatno otežale kretanje i snalaženje na stazama.

Autor: Marija Radić