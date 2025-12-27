Fatalan propust u Univerzitetskoj klinici: Kremirano pogrešno telo, porodice u šoku

Bolnica u Glazgovu pokrenula je istragu nakon incidenta u kojem je kremirano telo pogrešne osobe.

Zbog ove ozbiljne greške, jedna porodica nije mogla da ima posmrtne ostatke voljene osobe na sahrani, dok se druga suočava sa činjenicom da je telo njihovog člana porodice greškom predato pogrebnom preduzeću i kremirano, piše The Guardian.

Uprava Univerzitetske bolnice Queen Elizabeth u Glazgovu, najveće bolnice u Škotskoj, uputila je izvinjenje dvema porodicama koje su pogođene ovim propustom. Iz NHS Greater Glasgow and Clyde, koji upravlja bolnicom, potvrđeno je da je pokrenuta sveobuhvatna istraga o incidentu koji se dogodio prošlog meseca, dok je odgovorno osoblje suspendovano.

Kao uzrok se navodi "ljudska greška", pri čemu je bolnica priznala da nisu ispoštovane procedure za identifikaciju i obeležavanje tela pre njihovog preuzimanja iz mrtvačnice. Dr Skot Dejvidson, medicinski direktor NHS Greater Glasgow and Clyde, uputio je iskreno izvinjenje obema porodicama.

- Imamo veoma rigorozne procese za identifikaciju i obeležavanje tela, od njihovog dolaska u mrtvačnicu do predaje na brigu pogrebnom preduzeću - rekao je Dejvidson.

- Duboko žalimo što ti procesi u ovom slučaju nisu ispoštovani i što je zbog toga dvema porodicama naneta dodatna velika patnja u već izuzetno teškom trenutku - poručio je.



- Pokrenuli smo hitnu istragu ovog incidenta i obezbedićemo da se naučene lekcije primene - dodao je Dejvidson. Ovaj događaj dodatno stavlja Univerzitetsku bolnicu Queen Elizabeth u centar pažnje, s obzirom na to da je već predmet javne istrage.

Naime, istraga je ranije pokrenuta zbog niza infekcija i zabrinutosti u vezi sa sistemima za vodu i ventilaciju, koji su se pojavili ubrzo nakon izgradnje bolnice 2015. godine.

Još u septembru, bivša predsednica odbora Džejn Grant suočila se sa pitanjima o lošoj komunikaciji bolnice sa porodicama i pacijentima.

Autor: D.Bošković