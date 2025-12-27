AKTUELNO

Lideri Ukrajine, Poljske, Nemačke, Francuske, Britanije, Italije i EU razgovaraće danas

Lideri Ukrajine, Poljske, Nemačke, Francuske, Velike Britanije, Italije i EU razgovaraće danas o mirovnom planu za Ukrajinu, rekao je poljski premijer Donald Tusk.

On je objavio na platformi X da je Rusija ponovo napala stambene delove Kijeva suprotno očekivanjima američkog predsednika Donalda Trampa i spremnosti ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da napravi ustupke.

Donald Tusk je istakao da će danas razgovarati o izgledima za mir u Ukrajini sa liderima Ukrajine, Nemačke, Francuske, Velike Britanije, Italije i EU.

Zelenski je rekao da će na putu za Floridu, gde će se sastati sa Trampom svratiti u Kanadu, gde će razgovarati sa evropskim liderima.

Zelenski je naveo da će njegov sastanak sa Trampom na Floridi biti otvoren za medije u jednom delu.

