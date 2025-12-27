PRONAĐENA TELA TROJICE PLANINARA: Ministarstvo za vanredne situacije Kazahstana poziva turiste na mere predostožnosti

Kazahstansko Ministarstvo za vanredne situacije saopštilo je danas da su spacioci pronašli tela tri planinara u planinama Almati, na nadmorskoj visini od 3.700 metara, u blizini vrha Lokomotiva, sa kojima je izgubljen kontakt 24. decembra.

Operacije potrage i spasavanja u okrugu Medeu u Almatiju su završene.

Spasioci su pronašli tela dve osobe u blizini vrha Lokomotiva, na nadmorskoj visini od približno 3.700 metara.

Još jedna osoba iz iste grupe pronađena je ranije tokom operacija potrage i spasavanja.

- Tri osobe su poginule u incidentu - navodi se u saopštenju koje prenose RIA Novosti.

Kako je saopšteno, sva trojica poginulih su bili državljani Kazahstana.



U operaciji potrage i spasavanja učestvovalo je skoro 80 ljudi, kao i četiri jedinice sa psima tragačima i četiri bespilotne letelice.

- Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, tela su pešice spuštena do spasilačkog punkta Medeo. Tela su predata policiji, a naložen je i forenzički pregled. Porodice dobijaju psihološku podršku - navodi se u saopštenju.

Ministarstvo za vanredne situacije podsetilo je turiste na potrebu da se pridržavaju mera predostrožnosti u planinama, da uzmu u obzir vremenske uslove i uslove za lavine, da izbegavaju putovanje sami, da obaveste voljene o ruti i da nose opremu i komunikacionu opremu.

Od početka ove godine spasioci u Kazahstanu su sproveli 119 operacija potrage i spasavanja u planinskim područjima te republike, što je 22,7 odsto više nego prošle godine.

Autor: D.Bošković