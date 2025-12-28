AVION PAO KOD KOPAKABANE: Pojavili se prvi snimci pada u more, ljudi na plaži gledali tragediju (VIDEO)

Mali avion koji je vukao reklamni baner srušio se danas u more, kod plaže Kopakabana u Rio de Žaneiru.
Brazilske vlasti su saopštile da je pilot poginuo.
Pilot još nije identifikovan, a vatrogasci i druge spasilačke ekipe su poslate na mesto nesreće blizu Kopakabane u Riju.
Imagem da queda de Avião monomotor em copacabana. pic.twitter.com/WJvm0vJIYU— Tv Tony Silva (Selo Azul) (@tvtonysilva) 27. децембар 2025.
Snimci sa bezbednosnih kamera koji su objavile lokalne vlasti pokazuju da je u pitanju bio avion Cesna 170A u vlasništvu reklamne kompanije.
On je prednjim delom pao u more blizu plaže oko 12.30 časova po lokalnom vremenu.
Autor: Marija Radić