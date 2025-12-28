Snimala je ćerku dok jede jabuku, ne sluteći šta se u tom trenutku dešava: Kad joj se približila usledila je drama

Umesto osmeha koji je očekivala, devojčica je počela da se češe po vratu i da traži da je mama uzme u naručje, ponašanje koje u tom trenutku nije izazvalo paniku.

Video jedne mame traje svega nekoliko sekundi, ali prikazuje trenutak koji i danas zaustavlja dah svima koji ga pogledaju: dete usred zalogaja, usred slavlja i potpuno nesvesno da se nalazi u prvim trenucima alergijske reakcije.

Simi Larkin (33), majka koja živi u Langhorneu u Pensilvaniji, nije imala nameru da zabeleži ništa više od ćerkine radosti zbog nadolazećeg rođendana.

„Ako ste videli jabuku na snimku, videli ste da je veliki zalogaj već bio odgrizen, to je bio prvi put da je ikada zagrizla jabuku“, ispričala je Larkin ekskluzivno za PEOPLE.

Bezazlena radost koja se pretvorila u upozorenje

Samo nekoliko dana ranije, devojčica je gledala svoje rođake kako grizu jabuke, nešto što joj mama do tada nikada nije dozvolila. Kako se njen drugi rođendan približavao, bio je udaljen svega osam dana, porodica je, kao i obično, odbrojavala uz pomoć Alekse, uživajući u njenom uzbuđenju.

Larkin je posegla za telefonom jer joj je ćerkina sreća delovala kao trenutak koji treba sačuvati. Umesto osmeha koji je očekivala, devojčica je počela da se češe po vratu i da traži da je mama uzme u naručje, ponašanje koje u tom trenutku nije izazvalo paniku.



„Ona ima ekcem, pa to nije ništa neobično, zato mi je trebalo malo vremena da shvatim šta se dešava“, objašnjava Larkin.

Jedan pogled iz drugog ugla promenio je sve

Tek kada ju je podigla i pogledala pod drugačijim svetlom, istina je postala očigledna. Koprivnjača je bila jasno vidljiva i širila se po koži.

„Čim sam je podigla, videla sam osip i pomislila: ‘Ovo je alergijska reakcija’“, priseća se.

S obzirom na to da su alergije već bile deo njihove svakodnevice, Larkin je tačno znala šta treba da uradi. Dala je ćerki lek, a reakcija se smirila i nije se dalje pogoršavala. U tom trenutku nije ni slutila da je uzrok upravo jabuka, tačnije, njena kora.

Alergije koje su godinama prolazile neprimećeno

Kao i mnogi koji su kasnije gledali snimak, i ona je u početku mislila da je reakciju izazvao neki spoljašnji faktor.

„Ranije je dobijala koprivnjaču bez jasnog razloga“, kaže Larkin.

Kasnija testiranja otkrila su alergije na pse i prašinu, okidače koji su godinama uticali na njenu ćerku, a da porodica toga nije bila svesna. Porodični pas, na primer, bio je jedan od problema.

„Kad god bi je polizao, pojavile bi se koprivnjače, a mi to nismo znali“, objašnjava Larkin, dodajući da zbog toga jabuka u početku nije bila sumnjiva.

Druga reakcija potvrdila je sumnje

Tek nakon druge reakcije, ovog puta van kamere, obrazac je postao jasan. Nakon što je devojčici ponovo dala jabuku sa korom, simptomi su se vratili, što je Larkin nateralo da kontaktira alergologa.

„Tada sam shvatila da mora biti alergična na koru jabuke“, kaže ona.

Usledila su dodatna testiranja, a lista alergena nastavila je da raste. Danas, među njima su i namirnice poput jaja i bifteka. Alergija na govedinu bila je jedno od najvećih iznenađenja.

„Nikada nisam čula da je neko alergičan na biftek. To je bilo baš šokantno“, priznaje.

Dijagnoza alergije na koru jabuke dodatno je pojačala njen oprez.

„Iskreno, nikada nisam ni čula za takvu alergiju. Zato je nisam prepoznala odmah“, dodaje.

Nakon što je video postao viralan na TikToku, javili su joj se brojni ljudi sa sličnim iskustvima. Mnogi su rekli da su godinama jeli jabuke bez problema, a da su tek u odraslom dobu razvili reakciju.

„To mi je samo potvrdilo koliko moram biti oprezna“, kaže Larkin.

Život prilagođen alergijama

Danas taj oprez oblikuje skoro svaki deo njihove rutine. Obroci se prilagođavaju, sastojci zamenjuju, a poznata hrana se uvodi sa velikom dozom opreza.

„Često koristimo mlevenu ćuretinu umesto govedine, iako mi se uopšte ne sviđa ukus“, kaže kroz smeh, dodajući da je porodica sada gotovo potpuno izbacila crveno meso što vidi kao mali plus.

Društvene situacije zahtevaju još više planiranja. Na rođendane i roštilje često nosi hranu za ćerku kako bi izbegla rizik od unakrsne kontaminacije.

„Budite pažljiviji kada deci dajete hranu i uvek pitajte roditelje“, poručuje, prisećajući se situacija u vrtiću koje su mogle da se završe mnogo gore.

„Čak i nešto tako uobičajeno kao krekeri može biti rizično“, zaključuje ona. „Takve stvari mogu ozbiljno uticati na zdravlje deteta i jačinu reakcije.“

Autor: D.Bošković