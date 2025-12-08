OGLASILA SE BAKA KOJA JE LEGITIMISANA U ZEMUNU: Ne bih volela da policajka ostane bez posla, blokadere ne mogu da gledam

Blokade saobraćaja u Zemunu prošlog petka izazvale su incident koji je uznemirio javnost. Umesto blokadera, policajka je legitimisala stariju ženu obolelu od raka, što je izazvalo osude i polemike.

Radi se o penzionerki S. T. (76) iz Inđije, udovici vojnog lica, koja se leči na Vojnomedicinskoj akademiji. Ona je za medije ispričala da je tog dana išla na kontrolu, ali je zbog blokada morala da pešači do Zemuna kako bi uhvatila autobus za Inđiju.

„Za svojih 76 godina nisam imala neprijatnosti. Vodim miran život. Ono što se desilo bilo je izuzetno nelagodno. Nisam ni znala da snimaju, videla sam slučajno na televiziji. Na sreću, snimali su s leđa pa me ne prepoznaju“, rekla je S. T.

„Ne bih volela da policajka ostane bez posla“

Starica priznaje da je bila nervozna zbog blokada i da je „čantrala“ za sebe, ali tvrdi da nikoga nije provocirala. „Jesam rekla: ‘Bolje bi bilo da idu da kopaju krompir’, ali to i mislim. Nisam pravila galamu. Policajka me legitimisala, bilo mi je neugodno, ali sada mi je žao nje. Ne bih volela da ostane bez posla“, dodala je.

O blokadama i politici

S. T. naglašava da blokade ne podržava: „Ne volim da mi neko otežava ionako ne tako lak život. Ne mogu više da ih gledam, sramota me je. Poručila bih studentima da se late knjige i uče.“

Dodaje i da podržava predsednika Aleksandra Vučića: „Molim Boga da on što duže bude na vlasti jer vidim da se država razvija. Bolje se živi.“

Planovi za budućnost

Penzionerka otkriva da ima dva sina – jednog u Beogradu, drugog u Nemačkoj – i da planira da proda stan u Inđiji i preseli se bliže VMA kako bi sebi olakšala život i izbegla slične incidente.

Autor: Dalibor Stankov