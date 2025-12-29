KRVAVI PIR U KOMŠILUKU, UBIJENA DECA! Posvađao se sa ženom, pa izvršio MASAKR: Nožem likvidirao svoju decu, žrtve nađene u nekoliko kuća u Surinamu

U napadu nožem kod prestonice Surinama Paramaribo ubijeno je najmanje devet osoba, uključujući petoro dece, saopštila je policija u nedelju.

Zvaničnici su rekli da su među žrtvama četvoro dece napadača i komšije koje su došle da pomognu. I dete jednog komšije je takođe ubijeno, prenosi AP. Lokalni mediji su izvestili da su žrtve nađene u nekoliko kuća.

Posvađao se sa ženom, pa započeo krvavi pir

Komšije su rekle da je napad počeo nakon što se osumnjičeni, 43-godišnji muškarac, posvađao preko telefona sa svojom ženom sa kojom nije živeo. Nakon što je žena osumnjičenog rekla da neće da pokupi decu već će poslati nekog po njih, osumnjičeni je napao svoju decu nožem i takođe komšije u njihovim kućama, rekli su susedi.

Policija Surinama je u saopštenju u navela da je osumnjičeni pokušao da napadne policajce koji su došli na lice mesta i da je povređen tokom hapšenja. Trenutno se oporavlja u bolnici.

Policija je navela da su još jedno dete i jedna odrasla osoba teško povređeni u napadu i da se nalaze u bolnici u Paramaribu.

Oglasila se predsednica Surinama

Predsednica Surinama Dženifer Girling Simons je na “Fejsbuku” reagovala na napad.

- Svim pogođenima želim mnogo snage, istrajnosti i utehe u ovom nezamislivo teškom trenutku - napisala je ona na holandskom, zvaničnom jeziku zemlje.

Surinam, bivša holandska kolonija, najmanja je nezavisna nacija Južne Amerike, sa populacijom od oko 600.000 ljudi tradicionalno ima jednu od najnižih stopa ubistava u regionu. Ali, u 2024 je stopa ubistava porasla na 30 na 100.000 stanovnika, prema podacima tink-tanka “Insajt krajm”.

