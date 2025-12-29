NAKON SASTANKA NA FLORIDI STIGLA REAKCIJA IZ KREMLJA: Uskoro NOVI telefonski razgovor Trampa i Putina!

Portparolj Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da se uskoro očekuje novi telefonski razgovor Vladimira Putina i predsednika SAD, nakon njihovog jučerašnjeg razgovora uoči samita na Floridi

Kremlj je u ponedeljak poručio da Ukrajina treba da povuče svoje vojnike iz delova Donbasa koje i dalje drži ako želi mir i upozorio da bi u protivnom mogla da izgubi još više teritorija.

Portparol Dmitrij Peskov najavio da je uskoro planiran još jedan telefonski razgovor između ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog kolege Donalda Trampa, koji je juče održao sastanak sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

Američki predsednik je nakon razgovora u nedelju, koje je nazvao produktivnim, rekao da će ponovo razgovarati sa svojim ruskim kolegom nakon razgovora sa Ukrajinom.

Kremlj, kako je objavljeno, slaže se sa Trampovom tvrdnjom da je mir mnogo bliži, a Peskov je dodao da su pregovori o Ukrajini u završnoj fazi.

Ali su ponovili svoj zahtev da Ukrajina povuče svoje snage iz regiona Donbasa ako želi mir, i da će, ako Kijev ne postigne dogovor, izgubiti još teritorije.

Zelenski tražio od Trampa bezbednosne garancije na 50 godina

Ukrajinski predsednik je novinarima otkrio da mirovni plan uključuje garancije bezbednosti SAD na 15 godina. Međutim, Zelenski je tražio od Trampa garancije do 50 godina, što ukazuje na razlike između stranaka, piše Sky News.

S obzirom na to da je Zelenski na konferenciji za novinare rekao da su bezbednosne garancije između SAD i Ukrajine sada „100% dogovorene“, može se zaključiti da je ukrajinski predsednik prihvatio Trampovu petnaestogodišnju ponudu.

Međutim, treba napomenuti da je još uvek nejasno šta tačno SAD nude u pogledu ovih garancija.

Dalje garancije koje uključuju evropske zemlje nisu u istoj fazi, ali su „skoro dogovorene“, dodao je Zelenski.

Zaključci sastanka na Floridi

Donald Tramp i Volodimir Zelenski su rekli da je tokom razgovora na Floridi postignut napredak ka okončanju rata u Ukrajini, ali je američki predsednik priznao da pitanje teritorije ostaje „nerešeno“.

Dok su i Tramp i Zelenski opisali sastanak kao „odličan“, Tramp je upozorio da su „jedno ili dva veoma osetljiva pitanja“ ostala otvorena - pre svega kopnena i granična pitanja.

Obraćajući se novinarima u Mar-a-Lagu, Zelenski je rekao da je „90 odsto“ mirovnog plana od 20 tačaka dogovoreno, dok je Tramp tvrdio da su bezbednosne garancije za Ukrajinu „skoro 95 odsto završene“.

Zelenski je kasnije dodao da će se američki i ukrajinski pregovarački timovi sastati sledeće nedelje kako bi nastavili razgovore o pitanjima usmerenim na okončanje skoro četvorogodišnjeg rata Rusije sa Ukrajinom.

Prvi susret Trampa i Putina na Aljasci Foto: Printskrin Youtube

„Imali smo suštinski razgovor o svim temama i veoma cenimo napredak koji su ukrajinski i američki timovi postigli u proteklih nekoliko nedelja“, rekao je Zelenski u saopštenju objavljenom na Telegramu.

Donbas - kamen spoticanja za mir

Predlog da se region Donbasa na istoku Ukrajine, koji Rusija uglavnom kontroliše, pretvori u demilitarizovanu zonu ostaje „nerešen“, rekao je Tramp.

„Deo te teritorije je već zauzet“, rekao je novinarima nakon sastanka. „Za deo se još uvek vode borbe – može biti predmet pregovora ili može biti zauzet u narednih nekoliko meseci.“

Rusija trenutno kontroliše oko 75 procenata Donjecke oblasti i skoro 99 procenata susedne Luganske oblasti. Ovi regioni su zajednički poznati kao Donbas.

Moskva zahteva da se Ukrajina povuče iz malog dela Donbasa koji još uvek kontroliše, dok Kijev insistira da bi to područje moglo postati slobodna ekonomska zona pod kontrolom ukrajinskih snaga.

Tramp je više puta menjao svoj stav o izgubljenim ukrajinskim teritorijama. U septembru je iznenadio analitičare rekavši da bi Ukrajina mogla da povrati ove teritorije, samo da bi kasnije povukao tu tvrdnju.

„To je izuzetno teško pitanje“, rekao je. „Ali pitanje koje će biti rešeno.“

Autor: S.M.