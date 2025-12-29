PADAVINE NAPRAVILE HAOS: U nevremenu u Španiji jedna osoba poginula, pričinjena velika šteta (VIDEO)

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Alberto Saiz ||

Najmanje jedna osoba je poginula, dok se za više nestalih i dalje traga nakon nevremena koje je pogodilo jug i istok Španije, izazvavši poplave, evakuacije i poremećaje u saobraćaju.

Najteže je pogođena Andaluzija, kao i regioni Valensije i Mursije, prenosi EFE.

Civilna garda je pronašla telo jednog od dvojice muškaraca koji su nestali u mestu Alaurin el Grande, u provinciji Malaga, nakon što je bujica odnela kombi u kojem su se nalazili tokom obilnih padavina.

Vozilo je pronađeno prevrnuto u koritu reke Fahala, dok se za drugom osobom i dalje traga.

U provinciji Granada u toku je potraga za mladićem iz mesta Zuhaira, kojeg je odnela bujica kada je pokušao da pređe nabujali potok motociklom.

Njegov prijatelj je uspeo da se spase.

Nevreme se tokom dana premestilo ka istoku zemlje.

U regionu Mursije, gde je jutros bio na snazi crveni meteo-alarm, zabeležene su izuzetno obilne padavine, lokalno i do 65 litara kiše po kvadratnom metru za samo jedan sat, što je izazvalo poplave i izlivanje bujičnih tokova.

U provinciji Valensija, gde su proglašeni crveni i narandžasti meteo alarmi, regionalna vlada poslala je drugo hitno upozorenje građanima zbog rizika od poplava, pozivajući ih da izbegavaju putovanja i ne ulaze u rečna korita i jaruge.

Građanima je savetovano da se, u slučaju porasta nivoa vode, sklone na više spratove.

U Andaluziji su zabeležene brojne evakuacije i intervencije spasilačkih službi, dok su u Malagi, Granadi i Almeriji zatvoreni putevi.

Vlasti upozoravaju na mogućnost novih poplava, odrona i lavina u planinskim oblastima, dok se očekuje da se vremenske prilike postepeno stabilizuju tokom narednih dana.

Autor: Marija Radić

#Nevreme

#Padavine

#Smrt

#haos

#Španija

