VELIKI DAN ZA KOMŠIJE: 19 godina nakon ulaska u EU Bugarska danas prelazi na evro

Bugarska od danas zvanično prelazi na evro i postaje 21. članica evrozone, 19 godina nakon što se zemlja pridružila Evropskoj uniji. Do kraja januara, lev će ostati zakonsko sredstvo plaćanja uz evro, a od 1. februara evro će postati jedina zvanična valuta, prenosi bugarska agencija BTA.

Do 8. avgusta 2026. godine, cene će se i dalje prikazivati i u evrima i u levovima.

Tokom januara, ljudi će moći da plaćaju gotovinom u maloprodajnim objektima koristeći i leve i evro, dok će trgovci biti obavezni da kusur vraćaju u potpunosti samo u jednoj od dve valute - evrima, ili, u slučaju privremene neraspoloživosti, u levima.

Trgovci mogu slobodno da odluče da li će prihvatiti mešovita plaćanja u dve valute u okviru jedne transakcije, ali ta odluka mora biti jasno naznačena na vidljivom mestu u prodavnici.

Nakon završetka tehničkih prilagođavanja, podizanje gotovine sa bankomata biće moguće samo u evrima.

Tokom 2026. godine, građani će moći da menjaju leve za evre u komercijalnim bankama širom zemlje, bez naknada ili provizije do sredine godine.

Nakon tog datuma, banke mogu primeniti naknade za konverziju. U 2026. godini, građani će takođe moći da menjaju leve u filijalama Bugarske pošte, dok će Bugarska narodna banka besplatno menjati leve za evre.

Autor: Iva Besarabić