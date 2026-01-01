AKTUELNO

Svet

VELIKI DAN ZA KOMŠIJE: 19 godina nakon ulaska u EU Bugarska danas prelazi na evro

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Bugarska od danas zvanično prelazi na evro i postaje 21. članica evrozone, 19 godina nakon što se zemlja pridružila Evropskoj uniji. Do kraja januara, lev će ostati zakonsko sredstvo plaćanja uz evro, a od 1. februara evro će postati jedina zvanična valuta, prenosi bugarska agencija BTA.

Do 8. avgusta 2026. godine, cene će se i dalje prikazivati i u evrima i u levovima.

Tokom januara, ljudi će moći da plaćaju gotovinom u maloprodajnim objektima koristeći i leve i evro, dok će trgovci biti obavezni da kusur vraćaju u potpunosti samo u jednoj od dve valute - evrima, ili, u slučaju privremene neraspoloživosti, u levima.

Trgovci mogu slobodno da odluče da li će prihvatiti mešovita plaćanja u dve valute u okviru jedne transakcije, ali ta odluka mora biti jasno naznačena na vidljivom mestu u prodavnici.

Nakon završetka tehničkih prilagođavanja, podizanje gotovine sa bankomata biće moguće samo u evrima.

Tokom 2026. godine, građani će moći da menjaju leve za evre u komercijalnim bankama širom zemlje, bez naknada ili provizije do sredine godine.

Nakon tog datuma, banke mogu primeniti naknade za konverziju. U 2026. godini, građani će takođe moći da menjaju leve u filijalama Bugarske pošte, dok će Bugarska narodna banka besplatno menjati leve za evre.

Autor: Iva Besarabić

#Bugarska

#EU

#Evro

#Evropa

#valuta

POVEZANE VESTI

Politika

NOVI UDAR NA DINAR IZ PRIŠTINE: Lažna država od 1. februara kao jedinu valutu dozvoljava samo evro

Svet

Mogu li Srbi da kupe kuću u Italiji za 1 evro? Koliki su stvarni troškovi, šta je sve potrebno i da li se isplati

Svet

PRAVOSLAVNI SVECI I ĆIRILICA NA EVRIMA! Evo ZAŠTO kovanice dobijaju novi izgled (FOTO)

Društvo

Bugarska je dobila zeleno svetlo: Od 1. januara 2026. postaje članica evrozone

Društvo

NBS OBJAVILA: Zvanični kurs dinara za evro danas 117,41

Društvo

NBS OBJAVILA: Zvanični kurs dinara za evro danas 117,35