NBS OBJAVILA: Zvanični kurs dinara za evro danas 117,35

Foto: Pixabay.com

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3559, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je danas Narodna banka Srbije.

Dinar je prema evru slabiji za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana.

Na godišnjem nivou slabiji je za 0,3 odsto, a od početka godine oslabio je za 0,3 odsto.

Zvanični srednji kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,5 odsto i iznosi 99,9710.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,2 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 11,3 odsto, a od početka godine ojačao je za 12,5 odsto.

Autor: Marija Radić

