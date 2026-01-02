Sprečen potencijalni teroristički napad u novogodišnjoj noći: Oglasio se FBI

Američki Federalni istražni biro (FBI) saopštio je danas da je u novogodišnjoj noći sprečen potencijalni teroristički napad u Severnoj Karolini.

Terenska kancelarija FBI u Šarlotu, u američkoj saveznoj državi Severna Karolina, objavila je na društvenim mrežama da je potencijalni napad, koji je sprečen, bio "direktno inspirisan" Islamskom državom, prenosi CBS.

Saopštenje FBI dolazi manje od tri nedelje nakon što su zvaničnici u južnoj Kaliforniji optužili četiri člana krajnje levičarske antivladine grupe za navodno planiranje serije bombaških napada u novogodišnjoj noći.

pročitajte još Sudar autobusa i dva putnička vozila u Švedskoj: Povređeno 11 osoba

Autor: Marija Radić