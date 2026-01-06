SRPSKI PINK PANTERI ZA MINUT OPLJAČKALI ZLATARU NA HALIKIDIKIJU! Maskirani i naoružani do zuba ispraznili vitrine, radnik na kolenima (VIDEO)

Članovi bande ušli su u Grčku u različito vreme, koristili falsifikovane putne isprave, kao i vozila koja su iznajmili.

Članovi kriminalne organizacije "Pink Panter" stoje iza oružane pljačke draguljarnice koja se desila u septembru prošle godine u hotelu u Sani na Halkidikiju, a nakon što je grčka policija juče saopštila da je osumnjičeni dvojac uhapšen, sada je isplivao video-snimak na kome se može videti cela akcije iza koje navodno, stoje dvojica državljana Srbije!

Maskirani i naoružani

Pljačka na grčkom ostrvu dogodila se, podsetimo, 2. septembra 2025. godine kada su dvojica maskiranih razbojnika sa kačketima na glavi i hiruškim maskama preko lica upali u zlataru koja se nalazi u sklopu jednog hotela. Naime, kako se može videti na video snimku koji je snimila nadzorna kamera iz zlatare, dvojica razbojnika, državljana Srbije starih 46 i 48 godina ušli su u lokal i odmah onesposobili dvojicu radnika koji su se našli u tom trenutku u zlatari.

Kako se može videti na pomenutom snimku, jedan maskirani "Pink Panter" odmah je onesposobio muškarca koji je stajao za pultom sa njegove desne strane, dok je drugi lopov obučen u narandžastu jaknu sa pišoljem uputio se ka drugom radniku koji je sedeo za stolom u radnji. Pod naoružanom pretnjom radnici su završili na podu lokala i sa pogledom ka zemlji preživeli oružanu pljačku koja je trajala svega minut.

Jedan od razbojnika odlučio se da opustoši vitrinu koja se nalazi u izlogu radnje. Za to vreme drugi razbojnik obučen u crne pantalone, narandžastu jaknu i sa crnim rancem na ramenima počeo je da pustoši prvo pult na kom su bili izloženi skupoceni satovi i nakit, kada je uzeo sve što je bilo izloženo, bukvalno je, kako se može i videti na samom video snimku, preskočio radnika koji se na kolenima stajao kod pulta.

Plen 580.000 evra

Ispraznio je tri vitrine u kojima su bile izložene dragocenosti, a za to vreme ostavio je pištolj na pultu. Kada je završio sa uzimanjem plena okrenuo se i uzeo pištolj. Zajedno sa saradnikom pokušali su da otvore još jednu staklenu policu u kojoj su bili izloženi nakit i satovi, ali nisu uspeli jer je bila zaključana. Odlučili su, kako se može videti na sminku sa nadzorne kamere, da je bolje da na vreme pobegnu. Sa rančevima punih plena koji je iznosio 580.000 evra izašli su iz radnje. Nakon višemesečne istrage identifikovana su dva državljana Srbije, starih 46 i 48 godina. Za njima je izdata poternica na osnovu kojih su uhapšeni u Bugarskoj i Hrvatskoj.

- Istraga grčke policije, sprovedena u saradnji sa stranim policijskim organima i Europolom, potvrdila je da su četiri člana bande boravila na teritoriji Grčke od 20. avgusta do 2. septembra 2025. isključivo s ciljem pljačke draguljarnice u Sani. Članovi bande ušli su u zemlju u različito vreme, koristili falsifikovane putne isprave i iznajmljivali vozila na koja su stavljali ukradene registarske tablice kako bi otežali njihovo otkrivanje od strane vlasti - naveli su grčki mediji i dodali da su pljačkaši pre pljačke zlatare vršili višestruka izviđanja prostora i detaljno planirali akciju, dok su za dolazak i bekstvo koristili i vozila i električne trotinete.

Autor: Jovana Nerić