PREOKRET U SLUČAJU MADURO: Odustaje se od optužbe da je vođa narko-kartela!

Američko Ministarstvo pravde odustalo je od ključne i kontroverzne tvrdnje koju je Trampova administracija godinama koristila protiv venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura - optužbe da je on vođa narko kartela poznatog kao "Cartel de los Soles".

Ova optužba bila je temelj optužnice iz 2020. godine i služila je kao opravdanje za proglašenje ove grupe terorističkom organizacijom, prvo od Ministarstva financija 2025, a zatim i State Departmenta pod vodstvom Marka Rubija, preneo je Njujork tajms.

Međutim, stručnjaci za Latinsku Ameriku već dugo upozoravaju da "Cartel de los Soles" nije stvarna organizacija, već kolokvijalni izraz koji su venecuelanski mediji skovali još 1990-ih kako bi opisali korumpirane zvaničnike koji zarađuju na trgovini drogom.

Čini se da je Ministarstvo pravosuđa sada prihvatilo tu činjenicu, objavivši u subotu, nakon hvatanja Madura, izmenjenu optužnicu koja prešutno ispravlja prethodne navode.

Od stvarne organizacije do "kulture korupcije"

Iako tužitelji i dalje terete Madura za učestvovanje u zaveri za trgovinu drogom, odustali su od tvrdnje da je "Cartel de los Soles" formalna, hijerarhijski ustrojena grupa. Revidirana optužnica sada ga opisuje kao "sistem pokroviteljstva pokroviteljstva" i "kulturu korupcije" potaknutu novcem od narkotika.

Promena je najočitija u brojkama: dok se stara optužnica na "Cartel de los Soles" pozivala čak 32 puta, opisujući Madura kao njegovog vođu, nova ga spominje samo dvaput. U novoj verziji navodi se da je Maduro, baš kao i njegov prethodnik Hugo Chávez, saučestvovao u održavanju i zaštiti tog koruptivnog sustava.

"Dobit od trgovine drogom i zaštite partnera u trgovini drogom sliva se korumpiranim civilnim, vojnim i obavještajnim zvaničnicima nižeg i srednjeg ranga, koji deluju u sistemu pokroviteljstva kojim upravljaju oni na vrhu - nazvanom "Cartel de los Soles", što je referenca na sunčane insignije pričvršćene na uniforme visokih venezuelanskih vojnih dužnosnika", pojašnjava se u novoj optužnici, preneo je Index.

Autor: D.Bošković