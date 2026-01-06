Pritisak na Grenland! Bela kuća kaže da će danska teritorija "biti bolje zaštićena pod okriljem Amerike!"

Bela kuća je ponovila da bi Grenland bio bolje zaštićen pod okriljem SAD, nakon što su evropski lideri izrazili podršku Danskoj i ovoj danskoj teritoriji.
"Predsednik Tramp veruje da je Grenland strateški važna lokacija koja je kritična sa stanovišta nacionalne bezbednosti, i uveren je da bi Grenlanđanima bilo bolje ako bi ih SAD štitile od modernih pretnji u arktičkom regionu", izjavila je portparolka Bele kuće Ana Keli u saopštenju za CNN. "Predsednik je posvećen uspostavljanju dugoročnog mira u zemlji i inostranstvu", dodala je ona.
Evropski lideri su ranije u saopštenju naveli da "Grenland pripada svom narodu".
"Isključivo je na Danskoj i Grenlandu da odlučuju o pitanjima koja se tiču Danske i Grenlanda", napisali su lideri Francuske, Nemačke, Italije, Poljske, Španije, Britanije i Danske.
Autor: D.Bošković