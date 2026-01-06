AKTUELNO

Svet

Pritisak na Grenland! Bela kuća kaže da će danska teritorija "biti bolje zaštićena pod okriljem Amerike!"

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Alex Brandon ||

Bela kuća je ponovila da bi Grenland bio bolje zaštićen pod okriljem SAD, nakon što su evropski lideri izrazili podršku Danskoj i ovoj danskoj teritoriji.

"Predsednik Tramp veruje da je Grenland strateški važna lokacija koja je kritična sa stanovišta nacionalne bezbednosti, i uveren je da bi Grenlanđanima bilo bolje ako bi ih SAD štitile od modernih pretnji u arktičkom regionu", izjavila je portparolka Bele kuće Ana Keli u saopštenju za CNN. "Predsednik je posvećen uspostavljanju dugoročnog mira u zemlji i inostranstvu", dodala je ona.

Evropski lideri su ranije u saopštenju naveli da "Grenland pripada svom narodu".

"Isključivo je na Danskoj i Grenlandu da odlučuju o pitanjima koja se tiču Danske i Grenlanda", napisali su lideri Francuske, Nemačke, Italije, Poljske, Španije, Britanije i Danske.

Autor: D.Bošković

#Amerika

#Grenland

#Teritorija

#okrilje amerike

#pritisak

POVEZANE VESTI

Svet

ZAVRŠEN RAZGOVOR TRAMPA I PUTINA Bela kuća: Dobar i produktivan dijalog

Svet

PROCURIO SPISAK ZEMALJA KOJE TRAMP ŽELI DA ODVOJI OD EU! Deo je nove Strategije, na listi su ove četiri države! Oglasila se i Bela kuća

Svet

Bela kuća pokrenula 'Kuću srama': Na udaru Vašington post, CNN i Njujork tajms!

Svet

Bela kuća otkrila detalje dogovora u Rijadu: Amerika će pomoći da se Rusija vrati na svetska tržišta...

Svet

Bela kuća potvrdila da postoje 2 opcije da se reši problem s Iranom: Teheran odbio pregovore, raste napetost

Svet

Bela kuća donela odluku! Evo da li će Bajden obavljati predsednički mandat do kraja