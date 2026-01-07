VELIKA BRITANIJA I FRANCUSKA ŠALJU VOJNIKE U UKRAJINU, UZ JEDAN USLOV! Doneta istorijska odluka, Zelenski zadovoljan (FOTO+ VIDEO)

Velika Britanija i Francuska rasporediće svoje vojne snage u Ukrajini u slučaju postizanja mirovnog sporazuma, što je ključni deo nove "deklaracije o namerama" koja predstavlja jasan signal dugoročne podrške Zapada.

U slučaju okončanja rata, Kijevu će biti obezbeđene ključne bezbednosne garancije kako bi se odvratila buduća ruska agresija, navodi se u nacrtu sporazuma lidera EU nakon sastanka Koalicije voljnih u Parizu.

Nemačka, međutim, neće slati vojnike u Ukrajinu, o čemu je pričao nemački kancelar Fridrih Merc.

Sastanku "Koalicije voljnih" u Parizu koji je organizovao Makron, prisustvovali su predsednik britanske vlade Starmer, poljski premijer Donald Tusk, generalni sekretar NATO Mark Rute i češki premijer Andrej Babiš.

Sjedinjene Američke Države je predstavljao specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof i zet predsednika SAD Džared Kušner.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ocenio je ovu deklaraciju o bezbednosnim garancijama kao "sadržajnu", naglasivši da koalicija sada ima konkretne dokumente, a ne samo reči. Prema njegovim rečima, pored zajedničke deklaracije svih zemalja koalicije, potpisana je i trilateralna deklaracija Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva i Ukrajine.

Dauning strit: Snage će delovati da se učvrste bezbednosne garancije

EN DIRECT | Sommet de la Coalition des volontaires : la conférence de presse. https://t.co/86OctpUo2J — Élysée (@Elysee) 06. јануар 2026.

Iz Dauning strita je saopšteno da će Multinacionalne snage za Ukrajinu delovati kao snage osiguranja kako bi učvrstile bezbednosne garancije i pomogle zemlji da se vrati miru i stabilnosti. Ovaj dogovor otvara put za uspostavljanje pravnog okvira za delovanje britanskih i francuskih snaga na ukrajinskoj teritoriji, što uključuje i zaštitu ukrajinskog neba i mora. Planirano je da London i Pariz nakon prekida vatre uspostave vojne centre širom Ukrajine, kao i zaštićene objekte za smeštaj oružja i vojne opreme.



Britanski premijer Kir Starmer istakao je da će Britanija učestvovati u nadzoru i verifikaciji svakog eventualnog prekida vatre pod vođstvom SAD. On je, međutim, upozorio da Vladimir Putin trenutno ne pokazuje spremnost na mir, zbog čega će se nastaviti pritisak na Rusiju, uključujući i dodatne kaznene mere protiv ruske "flote u senci" i trgovine naftom.

A strong display of unity for Ukraine today in Paris at the Coalition of the Willing leaders meeting from EU Member States, NATO allies and friends of Ukraine.



Our joint statement sends a clear message.



We collectively stand by Ukraine and a safe, secure prosperous future… pic.twitter.com/yYjs5cV7sH — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 06. јануар 2026.



Istovremeno, francuski predsednik Emanuel Makron potvrdio je da će Pariz nastaviti da podržava ukrajinske snage na prvoj liniji fronta. Francuska planira da obezbedi resurse za 800.000 ukrajinskih vojnika kako bi vojska mogla da odvraća pretnje i postavi temelje za bezbednost nakon završetka neprijateljstava. Makron je dodao da će se Francuska, zajedno sa Sjedinjenim Državama, fokusirati na budući prosperitet Ukrajine i ubrzati rad na postojećim inicijativama, uz nastavak pomoći civilima koji su i dalje meta ruskih napada.

Makron domaćin sastanka

Sastanak je održan danas u Jelisejskoj palati u Parizu, pod pokroviteljstvom Makrona. Na ovom skupu su, pored domaćina, ključne uloge imali ukrajinski predsednik Zelenski, britanski premijer Kir Starmer, nemački kancelar Fridrih Merc, kao i američki izaslanici Džared Kušner i Stiven Vitkof. Njihovo zajedničko prisustvo označilo je formalno spajanje evropskih bezbednosnih planova sa novom strategijom Vašingtona.

Ukraine will need extensive security guarantees after the war to deter Russia from renewed aggression.



The Coalition of the Willing exists to turn plans into real protection. Leaders met in Paris today to lock in those security guarantees. A stronger Ukrainian military, backed… pic.twitter.com/nwDuvB3Dls — Kaja Kallas (@kajakallas) 06. јануар 2026.



Sama "koalicija voljnih" predstavlja grupu od preko 30 država koje su spremne da garantuju stabilnost Ukrajine nezavisno od formalnih struktura NATO-a. Pored jezgra koje čine Francuska, Britanija, Nemačka i Poljska, koaliciju čine i Italija, Španija, Holandija, skandinavske i baltičke zemlje, kao i partneri poput Kanade, Japana i Australije.

Plan ove grupe podrazumeva uspostavljanje multinacionalnih snaga za osiguranje mira, zaštitu ukrajinskog vazdušnog prostora i luka, kao i logističku podršku obnovi ukrajinske vojske.

Autor: D.Bošković