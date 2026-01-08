AKTUELNO

'OPASNOST PO ŽIVOT' Dramatična situacija u Velikoj Britaniji, građanima stigao SMS upozorenja zbog 'vremenske bombe'

Foto: Tanjug AP/Ben Garver/The Berkshire Eagle via AP

Meteorološki zavod Velike Britanije podigao je upozorenje na vetar za Kornvol i Ostrva Sili na crveni nivo, navodeći da će vremenske prilike sada predstavljati "opasnost po život".

Saopšteno je da će oluja Goreti doneti "opasne olujne vetrove", koji će trajati od 16 do 23 časa danas.

Meteorolozi dodaju da treba očekivati "oštećenja zgrada i kuća, sa krovovima koje će vetar odnositi i oborenim dalekovodima", kao i "leteće krhotine koje predstavljaju opasnost po život".

U priobalnim područjima predviđaju se veoma veliki talasi, uz mogućnost da morski materijal bude "izbačen na puteve, šetališta uz obalu i kuće".

Očekuju se i prekidi u snabdevanju električnom energijom, koji bi mogli da utiču i na mobilnu telefoniju.

Foto: Tanjug AP/Danny Lawson

Meteorološki zavod navodi i da će oluja doneti "period izuzetno jakih severozapadnih vetrova", sa maksimalnim udarima od 130 do 160 kilometara na čas, ili čak i jačim.

Iz Kabineta vlade navode da će kompatibilni mobilni telefoni emitovati glasan zvuk nalik sireni čak i ako su podešeni na nečujni režim. Zvuk i vibracija trajaće oko 10 sekundi.

Šta je "vremenska bomba" i koliko često pogađa Veliku Britaniju?

Oluja Goreti, prva imenovana oluja ove godine, danas pogađa Veliku Britaniju i sa sobom donosi takozvanu "vremensku bombu".

Foto: Tanjug AP/Danny Lawson

Ovaj fenomen, poznat i kao eksplozivna ciklogeneza ili bombastični ciklon, može da izazove sneg i vetrove dovoljno jake da obaraju drveće i nanesu strukturnu štetu.

Iako vremenska bomba nije direktno povezana sa meteorološkim upozorenjima, ta dva fenomena mogu biti međusobno povezana.

