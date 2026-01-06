'MOGUĆI PROBLEMI U SNABDEVANJU HRANOM, GREJANJEM I STRUJOM' RHMZ nastavlja da niže DRAMATIČNA upozorenja za Badnje veče: Opasna pojava napraviće HAOS (FOTO)

Republički hidrometereološki zavod (RHMZ) izdao je večeras novo upozorenje na lokalnu pojavu ledene kiše koja će padati i tokom noći na području severne, zapadne i centralne Srbije.

Mogući problemi u snabdevanju stanovništva hranom, toplotnom i električnom energijom

Ukazali su i da je moguće da dođe do problema u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom.

U upozorenju objavljenom na sajtu RHMZ-a, ukazuje se na moguće probleme u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom, moguće velike štete na prenosnim sistemima - dalekovodima, povrede pešaka, oštećenje stabala - štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću.

- Usled zaleđivanja moguće su štete i na sistemima električne železnice, žičarama, TV tornjevima i drugim antenskim stubovima - navode iz RHMZ-a.

Takođe, iz RHMZ očekuju da će sutra u jutarnjim, prepodnevnim i večernjim satima na istoku i jugoistoku Srbije doći do pojave lokalne kiše i rosulje koja će se lediti na tlu.

MUP izdao SMS upozorenje

Podsetimo, MUP je izdao alarm za vanredni događaj zbog ledene kiše koja će obuhvatiti više područja Republike Srbije, a na više adresa građana stigao je i hitan SMS. Preporuka za ovako vreme je da se se bez preke potrebe ne izlazi napolje.

Na osnovu izdatog upozorenja, ledena kiša zahvatiće je sledeća područja Republike Srbije:

Srem

Beograd

Južni Banat

Šumadija

Pomoravlje

Istočna Srbija

Zapadna Srbija

Delovi jugozapadne Srbije

Apel "Puteva Srbije" na snežne padavine

Javno preduzeće "Putevi Srbije" apelovalo je danas na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni i da prilagode brzinu uslovima na putu, jer se danas i u sredu, na Božić, očekuje stvaranje snežnog pokrivača u većem delu Srbije, dok će na širem području zapadne, jugozapadne Srbije, Beograda, u južnom Banatu, Šumadiji, Pomoravlju i na istoku Srbije padati kiša koja će se lediti pri tlu.

- Apelujemo na učesnike u saobraćaju da koriste zimske pneumatike, da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, voze pažljivo, poštuju ograničenja brzine i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu - ističe se u saopštenju JP "Putevi Srbije".

