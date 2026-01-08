AKTUELNO

LEDENO OLUJNO NEVREME ĆE PARALISATI EVROPU: Crveni meteoalarm na snazi, ceo kontinent se sprema za UDAR kakav se ne pamti (FOTO+VIDEO)

Francuske meteorološke službe izdale su crveno upozorenje za departman Manš i obalu Lamanša zbog nadolazeće oluje Goreti, dok je severozapad zemlje pod narandžastim stepenom uzbune zbog snažnih vetrova, javlja BFM.

Upozorenja stupaju na snagu večeras. Očekuje se da će oluja pogoditi obalu Lamanša u večernjim satima, a crveni alarm važiće od 21 čas do tri sata ujutru. Prognozirani su udari vetra od 150 do 160 kilometara na čas na obali, dok će u unutrašnjosti dostići i do 140 kilometara na čas.

Jak vetar zahvatiće i atlantsku obalu, a ukupno 24 departmana, uključujući severozapad Francuske i region Il-de-Frans, nalazi se pod narandžastim upozorenjem.

Meteo-Frans je saopštio da postoji mogućnost dodatnog podizanja stepena uzbune u delovima Normandije, posebno u departmanima Kalvados i Primorska Sena.

Zbog nevremena, železnički saobraćaj u Normandiji biće potpuno obustavljen od večeras, a nacionalna železnica SNCF navodi da se normalizacija očekuje tek u petak popodne. Poremećaji, kašnjenja i otkazivanja vozova mogući su i u drugim delovima zemlje.

Istovremeno, departmani Gornja Savoja, Savoja i Vokliz ostaju pod narandžastim upozorenjem zbog snega i leda. Građanima se savetuje oprez i izbegavanje putovanja u ugroženim oblastima.

'OPASNOST PO ŽIVOT' Dramatična situacija u Velikoj Britaniji, građanima stigao SMS upozorenja zbog 'vremenske bombe'

Oluja izazvala haos u vazdušnom saobraćaju

Nevreme je izazvalo ozbiljne probleme i u vazdušnom saobraćaju. Na aerodromu Shiphol u Amsterdamu otkazano je najmanje 800 letova, a oko 1.000 putnika je provelo noć na aerodromu. Uprava aerodroma obezbedila je krevete, ćebad, hranu i piće, ocenivši situaciju kao izuzetnu.

U ostatku Holandije zatvorene su brojne škole, a građanima je preporučen rad od kuće. Sneg i led izazvali su probleme i širom Evrope – u Španiji je obustavljena prigradska železnička linija kod Madrida i poremećen saobraćaj na više od 40 puteva, dok su u Poljskoj škole zatvarane ili prešle na onlajn nastavu. U Mađarskoj su obilne snežne padavine usporile drumski i železnički saobraćaj.

BEOGRAD PUT ZAVRŠAVA ČIŠĆENJE ULICA 1. PRIORITETA, PRELAZI NA DRUGE: Sneg ne popušta, industrijska i kalijumova so u borbi sa minusom

