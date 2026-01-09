Noćni napad na Ukrajinu: Rusi balističkim raketama gađali Krivi Rog

Najmanje 17 ljudi je povređeno danas u napadu ruskih trupa na Krivi Rog raketama "iskander" i dronovima, saopštio je šef Saveta odbrane Krivog Roga, Oleksandar Vilkul.

"Večeras se dogodio kombinovani napad raketama i dronom na naš grad. Dva 'iskandera-M' pogodila su stambeno naselje. Do sada je 17 ljudi povređeno neprijateljskom vatrom. Među njima su troje dece i osam žena“, napisao je Vilkul na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Dodao je da se 15 ranjenih trenutno nalazi u gradskim bolnicama. Jedan muškarac je u teškom stanju, drugi je u izuzetno teškom stanju. Ostali su u umerenom stanju, lekari im pružaju svu neophodnu pomoć i bore se za njihove živote.

Prema informacijama, do sada je oštećeno 29 višespratnih zgrada.

Vilkul je dodao da desetak kuća ima veoma ozbiljnu štetu, a oštećeno je i do 10 poslovnih objekata i automobila.

Pored stambenih zgrada, pogođen je i jedan infrastrukturni objekat.

Vilkul je dodao da je veći deo grada bez struje i grejanja i da su radovi na obnovi snabdevanja u toku.

Ruske snage lansirale su večeras balističke rakete "iskander" i dronove na Krivi Rog, u centralnoj Ukrajini.

Autor: Pink.rs