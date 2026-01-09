UČENIK IZBO UČENICU NOŽEM: Horor u školi u Sloveniji

U srednjoj školi u oblasti Murske Sobote dogodio se napad nožem.

Učenik je napao i posekao učenicu, a zatim pobegao, ali ga je policija zatim uhvatila.

Policijska uprava Murske Sobote potvrdila je da se u jednoj od srednjih škola dogodio bezbednosni incident. U 9:40 časova obavešteni su da nepoznata osoba napada prolaznike nožem u školi. Policija i kriminalistički istražitelji su odmah upućeni na lice mesta. Prema prvim informacijama, učenik je povredio učenicu. Ona je zadobila lakše povrede, napisali su.

Osumnjičenog je uhapsila policija u blizini škole nešto pre 10 časova.

„Na licu mesta nalazi se nekoliko policajaca i detektiva, koji su obezbedili područje, prikupljaju informacije i osigurali bezbednost“, dodali su. Više informacija biće dato naknadno.

Direktor jedne srednje škole u ​​oblasti Murske Sobote ranije je potvrdio za 24ur.com da se napad dogodio i objasnio da je njihov učenik povređen.

Kako je prvi objavio Sobotainfo, učenik prve godine je navodno sačekao učenicu četvrte godine u hodniku i ubo je nožem u lice i leđa. Zatim je navodno napustio školske prostorije i uputio se ka domu za starije osobe.

Učenici u školi su se navodno zaključali u svoje učionice iz predostrožnosti, a škola je pokrenula bezbednosne protokole.

Vestnik izveštava da je nastava u školi za danas završena i da su učenici poslati kući. Povređeni učenik je navodno prebačen u bolnicu.

