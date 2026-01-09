UČENIK IZBO UČENICU NOŽEM: Horor u školi u Sloveniji

U srednjoj školi u oblasti Murske Sobote dogodio se napad nožem.
Učenik je napao i posekao učenicu, a zatim pobegao, ali ga je policija zatim uhvatila.
Policijska uprava Murske Sobote potvrdila je da se u jednoj od srednjih škola dogodio bezbednosni incident. U 9:40 časova obavešteni su da nepoznata osoba napada prolaznike nožem u školi. Policija i kriminalistički istražitelji su odmah upućeni na lice mesta. Prema prvim informacijama, učenik je povredio učenicu. Ona je zadobila lakše povrede, napisali su.
Osumnjičenog je uhapsila policija u blizini škole nešto pre 10 časova.
„Na licu mesta nalazi se nekoliko policajaca i detektiva, koji su obezbedili područje, prikupljaju informacije i osigurali bezbednost“, dodali su. Više informacija biće dato naknadno.
Direktor jedne srednje škole u oblasti Murske Sobote ranije je potvrdio za 24ur.com da se napad dogodio i objasnio da je njihov učenik povređen.
Kako je prvi objavio Sobotainfo, učenik prve godine je navodno sačekao učenicu četvrte godine u hodniku i ubo je nožem u lice i leđa. Zatim je navodno napustio školske prostorije i uputio se ka domu za starije osobe.
Učenici u školi su se navodno zaključali u svoje učionice iz predostrožnosti, a škola je pokrenula bezbednosne protokole.
Vestnik izveštava da je nastava u školi za danas završena i da su učenici poslati kući. Povređeni učenik je navodno prebačen u bolnicu.
Autor: Iva Besarabić