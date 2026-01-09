SVET U ŠOKU, SNIMAK UBISTVA KOJI JE ZAPALIO AMERIKU! Agent rešetao majku troje dece dok mu se smejala u lice: 'Nisam ljuta na tebe', a onda su odjeknuli KOBNI HICI! (VIDEO)

Sjedinjene Američke Države potresa novi talas tenzija nakon što je u javnost izašao dramatičan snimak smrtonosne pucnjave u Mineapolisu.

Agent Imigracione i carinske službe (ICE), Džonatan Ros, usmrtio je tridesetsedmogodišnju Rene Gud, a video zabeležen njegovim mobilnim telefonom postao je glavni predmet spora između saveznih i lokalnih vlasti.

Šta se vidi na snimku od 47 sekundi?

Snimak nudi sirovu perspektivu iz prvog lica. Agent Ros prilazi bordo SUV vozilu kojim je Rene Gud preprečila ulicu.

Smireni početak: Gud mu se obraća mirnim tonom rečima: "Sve je u redu, čoveče. Nisam ljuta na tebe".

Eskalacija: Dok supruga ubijene, Beka Gud, snima agenta i unosi mu se u lice uz provokacije, drugi policajac naređuje Rene da izađe iz automobila.

Kobni trenutak: Rene ubacuje u rikverc, okreće volan i kreće napred. Agent Ros uzvikuje "vau", kamera se trese, a potom odjekuju tri hica. Iako se sama pucnjava ne vidi, čuje se psovka dok se vozilo zabija u parkirani automobil.

Watch this, as hard as it is. Many of you have been told this law enforcement officer wasn't hit by a car, wasn't being harassed, and murdered an innocent woman.



The reality is that his life was endangered and he fired in self defense. https://t.co/IfXAAxi9Ql — JD Vance (@JDVance) 09. јануар 2026.

Obe strane tvrde da su u pravu

Dok administracija u Vašingtonu i potpredsednik Džej Di Vens tvrde da snimak dokazuje samoodbranu jer je agentu život bio ugrožen, lokalni zvaničnici imaju potpuno drugačiju verziju.

Džej Di Vens: "Stvarnost je da mu je život bio ugrožen i da je pucao u samoodbrani".

Lokalne vlasti: Guverner Tim Volc i gradonačelnik Džejkob Frej optužili su agenta za "nesmotrenu upotrebu sile koja je rezultirala smrću". Ističu da na snimku izgleda kao da je Rene okrenula volan od agenta, a ne ka njemu.

Ko je bila Rene Gud?Rene Gud je bila majka troje dece i, prema rečima gradskih čelnika, pravna posmatračica saveznih akcija. Ona nije bila meta operacije ICE-a, već je pratila njihovo postupanje na terenu. Njena supruga Beka ističe da je Rene verovala u "izgradnju boljeg sveta".

Svađa oko nadležnosti: FBI isključio lokalce

Tenzije su dostigle vrhunac kada je FBI preuzeo isključivu kontrolu nad istragom, isključivši Državni biro Minesote (BCA). Tužiteljka okruga Henepin, Meri Morijarti, oštro je reagovala:

"Nije važno što je reč o saveznom agentu. Zakon je jasan, mi imamo nadležnost da donesemo odluku".

Ovaj slučaj dodatno komplikuje prošlost agenta Rosa, koji je u junu 2025. godine bio teško povređen kada ga je jedan begunac vukao automobilom gotovo 300 metara, što bi moglo objasniti njegovu reakciju, ali ne i opravdati upotrebu smrtonosne sile prema zakonu Minesote.

Autor: Dalibor Stankov