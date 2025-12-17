DAN ŽALOSTI U SIDNEJU ZBOG MASOVNOG UBISTVA! Počele sahrane žrtava TERORISTA koji su nasumično pucali u masu na plaži Bondi

U Sidneju je danas Dan žalosti, proglašen nakon najsmrtonosnije masovne pucnjave u toj zemlji u poslednje tri decenije.

Kako prenosi australijski ABC, počele su sahrane ubijenih u napadu na pripadnike jevrejske zajednice na sidnejskoj plaži izvedenom u nedelju, koji je okarakterisan kao teroristički čin.

Veliki broj ljudi okupio se danas u sinagogi na plaži Bondi u Sidneju kako bi prisustvovali sahrani istaknutog rabina Elija Šlangera.

Proslava Hanuke se pretvorila u tragediju

Pucnjava na plaži Bondi pretvorila je proslavu jevrejskog praznika Hanuke u tragediju u kojoj je ubijeno 15 ljudi, a koja je potresla celu naciju i pojačala strahove od rastućeg antisemitizma i nasilnog ekstremizma.

Policija se fokusira na osumnjičene napadače Sadžida Akrama (50) i njegovog 24-godišnjeg sina, koji je u lokalnim medijima imenovan kao Navid, prenosi Rojters.

Sadžid je ubijen u pucnjavi sa policajcima u parku Bondi bič gde se napad dogodio u nedelju, a njegov sin je u bolnici u Sidneju pod policijskim nadzorom.

- Istražitelji očekuju da će ispitati Navida u sredu, kada lekovi prestanu da deluju i kada bude prisutan njegov pravni savetnik - rekao je komesar policije Novog Južnog Velsa Mal Lanjon.

