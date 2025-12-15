(UZNEMIRUJUĆE) SVINJSKE GLAVE POBACANE NA MUSLIMANSKE GROBOVE! Horor na zapadnom sidnejskom groblju nakon masakra na plaži Bondi (FOTO)

Svinjske glave bačene su na muslimanske grobove na groblju u Sidneju, u znak odmazde nakon jučerašnjeg terorističkog napada

Svinjske glave bačene su na muslimanske grobove na zapadnom sidnejskom groblju, u činu odmazde nakon terorističkog napada na plaži Bondi u Australiji.

Istaknuti muslimanski pogrebnik Ahmad Hraiči osudio je ovaj postupak na groblju Narelan u Kamdenu, kao besmislen i pun mržnje.

"Ko god da je ovo uradio - niste dokazali ništa osim mržnje. Vi niste rešenje ni za jedan problem - vi ste deo problema", rekao je on.

"Ovo je čista glupost. Ne postiže se ništa", dodao je on, prenosi Dejli mejl.

"Ovi ljudi u tim grobovima su bili mrtvi mnogo pre onoga što se dogodilo juče. Oni nemaju nikakve veze sa aktuelnim događajima. Grobovi su mesta odmora, dostojanstva i poštovanja - za sve vere i celo čovečanstvo", naglasio je Hraiči.

"Ako želite mir, ovo nije put. Ako želite pravdu, ovo nije put. Sve što radite jeste da pokazujete nedostatak čovečnosti", zaključio je.

Istovremeno, muslimanski lideri u Sidneju izjavili su da neće obaviti pogrebne obrede ili primiti tela napadača s Bondi plaže, Navida Akrama (24) i njegovog oca, Sadžida Akrama (50).

Njih dvojica su, podsetimo, ubili najmanje 16 osoba na ondi plaži koja jr bila prepuna zbog obeležavanja jevrejskog praznika Hanuka.

Policija je potvrdila da je 14 ljudi poginulo na licu mesta, a još dve su preminule tokom noći u bolnici. Žrtve su bile stare od 10 do 87 godina.

Navid Akram, kog je policija upucala, nalazi se u bolnici pod policijskom zaštitom, a njegov otac je upucan na licu mesta.

Istaknuti islamski vođa Sidneja, dr Džamal ​​Rifi, rekao je da muslimanska zajednica ne smatra da su strelci pripadnici islama.

"Ono što su uradili niko od nas ne odobrava i to je ubijanje nevinih civila. Znamo da je to stih u našoj knjizi, ubijanje nevinog civila isto što i ubijanje celog čovečanstva", rekao je on.

Dr Rifi je rekao da je zajednica reagovala na isti način nakon opsade Lindt kafića 2014. godine, koja je rezultirala smrću tri osobe, uključujući i napadača.

"Kada je počinilac umro, pitali su nas da li želimo da primimo njegovo telo", rekao je dr Rifi. "Odbili smo da primimo njegovo telo i uzdržali smo se od održavanja obreda za sahranu. I uradili bismo potpuno isto sa ovim ljudima", istakao je on.

