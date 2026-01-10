AKTUELNO

Svet

TRAMP PORUČIO: Naftne kompanije koje ulažu u Venecuelu dobiće bezbednosne garancije

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Alex Brandon (STF) ||

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će američke naftne kompanije koje žele da investiraju u Venecueli dobiti bezbednosne garancije, koje će im osigurati zaštitu dok posluju u toj zemlji.

Tramp je na sastanku sa predstavnicima naftne industrije u Sjedinjenim Američkim Državama u Beloj kući rekao da će SAD pružiti bezbednosne garancije kompanijama koje uđu u Venecuelu, ne navodeći detalje kako će to funkcionisati, prenosi Blumberg.

On je kazao i da će kompanije brzo vratiti investicije u novu ili modernizovanu opremu.

-Imamo posla sa zemljom, tako da smo ovlašćeni da sklopimo taj dogovor. A vi imate potpunu bezbednost, totalnu sigurnost. Vi imate posla direktno sa nama, nemate posla sa Venecuelom, ili mi ne želimo da vi imate posla sa Venecuelom, rekao je Tramp.

Tramp je dodao da SAD neće razmatrati prethodne gubitke koje su pretrpele američke kompanije koje su morale da obustave svoje poslovanje u Venecueli.

Autor: D.Bošković

#Donald Tramp

#Venecuela

#bezbednosne garancije

#ulaganje

POVEZANE VESTI

Svet

TRAMP OTKRIO PLAN: Američke naftne kompanije ulaze u Venecuelu!

Svet

TRAMP PRETI NOVIM CARINAMA! Mogao bi da ograniči izvoz zemljama koje tretiraju američke tehnološke kompanije kao 'kasicu prasicu' ili 'otirač sveta'

Svet

Tramp: SAD bi mogle da izvedu novi vojni udar na Venecuelu, mi smo glavni u toj zemlji

Svet

TRAMP UPRAVO OBJAVIO: Otkazao sam drugi napad na Venecuelu

Svet

AMERIČKI MEDIJI: Tramp misli da bi Moskva prihvatila bezbednosne garancije SAD za Kijev - pod jednim uslovom

Svet

AMERIKA DONELA ODLUKU: Tramp odložio carine Meksiku