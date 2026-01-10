TRAMP PORUČIO: Naftne kompanije koje ulažu u Venecuelu dobiće bezbednosne garancije

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će američke naftne kompanije koje žele da investiraju u Venecueli dobiti bezbednosne garancije, koje će im osigurati zaštitu dok posluju u toj zemlji.

Tramp je na sastanku sa predstavnicima naftne industrije u Sjedinjenim Američkim Državama u Beloj kući rekao da će SAD pružiti bezbednosne garancije kompanijama koje uđu u Venecuelu, ne navodeći detalje kako će to funkcionisati, prenosi Blumberg.

On je kazao i da će kompanije brzo vratiti investicije u novu ili modernizovanu opremu.

-Imamo posla sa zemljom, tako da smo ovlašćeni da sklopimo taj dogovor. A vi imate potpunu bezbednost, totalnu sigurnost. Vi imate posla direktno sa nama, nemate posla sa Venecuelom, ili mi ne želimo da vi imate posla sa Venecuelom, rekao je Tramp.

Tramp je dodao da SAD neće razmatrati prethodne gubitke koje su pretrpele američke kompanije koje su morale da obustave svoje poslovanje u Venecueli.

Autor: D.Bošković