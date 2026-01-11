MORBIDNO! Krao lobanje sa groblja i držao ih izložene kod kuće

Kod 34-godišnjeg muškarca iz Pensilvanije pronađeno je više od sto ljudskih lobanja, a skupljao je i druge posmrtne ostatke. Mnoge je držao izložene. Uhapšen je na groblju, a u torbi je imao kosti dece i nekoliko lobanja.

Na ogromnom groblju Mount Moriah u mestu Jidon u predgrađu Filadelfije u američkoj saveznoj državi Pensilvaniji, na kojem se nalazi oko 150.000 grobova, policija je od prošlog novembra evidentirala više provala u grobnice, mauzoleje i starije grobove. Zbog toga su pojačali obezbeđenje i povećali broj patrola.

Pre nekoliko dana naišli su na 34-godišnjeg Džonatana Gerlaha, a u torbi koju je nosio sa sobom pronašli su više mumificiranih dečjih ostataka i nekoliko lobanja, prenose američki mediji. Kriminalisti su navodno pronašli i više komada nakita za koji se sumnja da ga je osumnjičeni takođe uzimao iz grobova, a u jednom slučaju na telu je još uvek bio pričvršćen pejsmejker. Zašto je muškarac krao kosti i posmrtne ostatke stare i više od sto godina za sada nije poznato. Takođe nije jasno da li ih je zadržavao za sebe ili ih je i prodavao dalje.

Gerlah je nakon hapšenja priznao krađu oko 30 „setova“ ljudskih ostataka. Zvanično je optužen po čak 496 tačaka optužnice, između ostalog za krađu ljudskih ostataka, njihovo skrnavljenje, kao i skrnavljenje javnih spomenika i uništavanje istorijski značajnog lokaliteta. Istraga je i dalje u toku, a pred sudijom bi trebalo da se pojavi 20. januara. Do tada se nalazi u pritvoru, uz kauciju od milion dolara.

Tokom pretresa kuće u podrumu njegove kuće i u skladišnim prostorima otkriveni su stotine kostiju, mumificirane ruke i stopala, kao i raspadajuća tela i više od sto lobanja. Neki ostaci pripadali su i bebama. „Ostaci su bili u različitim stanjima. Neki su bili okačeni u izvornom stanju, druge je lepio zajedno, a nekoliko lobanja je postavio na police“, izjavio je okružni tužilac okruga Delaver, Taner Raus. „Bilo je kao da ste ušli na scenu nekog horor filma. Bilo je neverovatno“, slikovito je opisao.

