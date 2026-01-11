TRAMP: Danci su stigli brodom na Grenland pre 500 godina, to ne znači da je njihov

Američki predsednik Donald Tramp ponovo je izazvao reakcije izjavom o Grenlandu, poručivši da istorijsko „otkriće“ teritorije ne znači automatski i pravo vlasništva.

U videu koji se juče proširio društvenim mrežama Tramp je rekao da su mu Danci „bili veoma dragi“, ali je pritom doveo u pitanje istorijski argument o vlasništvu nad tom teritorijom.

- Znate, bili su veoma ljubazni prema meni. Veliki sam fan, ali znate, činjenica da su tamo pristali brodom pre 500 godina ne znači da poseduju tu zemlju - rekao je Tramp u razgovoru sa novinarom, aludirajući na dansku istorijsku vezu sa Grenlandom.

Trampova izjava dolazi u kontekstu njegovih ranijih komentara i interesovanja za Grenland, autonomnu teritoriju u sastavu Kraljevine Danske, koja ima strateški položaj i bogate prirodne resurse.

Kako je nastala Amerika kakvu poznajemo: Kolumbo je tamo stigao brodom

Amerika je, podsetimo, za Evropljane „otkrivena“ 1492. godine, kada je Kristofor Kolumbo, ploveći pod španskom zastavom, stigao do Kariba sa tri broda. Uprkos tome, kontinent je već bio naseljen milionima autohtonih stanovnika, a evropsko „otkriće“ poslužilo je kao temelj za kolonizaciju.

Sjedinjene Američke Države kao država nastale su tek gotovo tri veka kasnije, nakon rata za nezavisnost protiv Britanskog Carstva, Deklaracije o nezavisnosti 1776. i međunarodnog priznanja 1783. godine.

Trampove reči o Grenlandu zato su mnogi protumačili kao provokaciju i pojednostavljivanje istorijskih procesa, ali i kao nastavak njegove politike kojom često dovodi u pitanje ustaljene međunarodne norme i istorijske interpretacije.

