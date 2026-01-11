UDAR NA TRAMPOV PLAN: Nemci i Britanci prave vojni obruč oko Grenlanda, stiže 'Arktički stražar'!

Grupa najmoćnijih evropskih zemalja, predvođena Nemačkom i Velikom Britanijom, priprema koordinisani vojni odgovor na Arktiku. Kako prenosi agencija "Bloomberg", cilj ove operacije je suprotstavljanje namerama američkog predsednika Donalda Trampa da pripoji Grenland.

Berlin se sprema da zvanično predloži NATO alijansi stvaranje specijalne misije pod nazivom "Arktički stražar".

Operacija po uzoru na Baltik

Ova akcija ima za cilj da obezbedi region od ruskog i kineskog rivalstva, ali i da pošalje jasnu poruku Vašingtonu: Evropljani su ti koji garantuju stabilnost Dalekog severa. Britanska ministarka saobraćaja Hajdi Aleksander pokušala je da ublaži tonove nazvavši razgovore "rutinskim", ali je istovremeno naglasila važnost vojnog odvraćanja.

"Ključno je da učinimo sve što je moguće sa našim saveznicima u NATO kako bismo osigurali efikasno odvraćanje od Vladimira Putina u ovom regionu sveta", izjavila je Aleksander za BBC.

Šta predviđa plan "Arktički stražar"?

Prema pisanju britanskog "Telegrafa", plan koji razvijaju Britanija, Nemačka i Francuska uključuje:

Raspoređivanje vojnih trupa u strateškim zonama Arktika.

Slanje ratnih brodova i avijacije (fregate, podmornice i izviđački avioni).

Kombinovane vojne vežbe velikih razmera kao demonstraciju sile.

Diplomatski sudar: Rubio protiv Vadefula

Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful najavio je hitan sastanak sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom. "Bezbednost na Arktiku postaje ključna. Želimo da unutar Alijanse razgovaramo o tome kako zajedno možemo preuzeti ovu odgovornost", poručio je Vadeful, sugerišući da Evropa neće mirno posmatrati unilateralne poteze SAD.

Dok London deli procenu Bele kuće o porastu rizika od strane Rusije i Kine, evropske prestonice su ujedinjene u stavu da se granice na Arktiku ne smeju menjati voljom jednog čoveka, čak ni ako je to predsednik Sjedinjenih Američkih Država.

Autor: Dalibor Stankov