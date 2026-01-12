Troše gas kao da sutra ne postoji: Nemci i Francuzi beleže rekordnu potrošnju zaliha i prazne skladišta

Prema podacima kompanije 'Gasna infrastruktura Evrope' (GIE), 48,2 odsto rezervi gasa ostalo je u nemačkim, a 49,2 odsto u francuskim podzemnim skladištima gasa postrojenjima od 9. januara", navodi se u saopštenju kompanije.

Hladno vreme koje je stiglo u Evropu podstiče ubrzano povlačenje gasa iz skladišta.

Dana 7. i 8. januara zabeležene su najveće količine gasa ikada povučene iz evropskih podzemnih skladišta za te dane, dodaje se u saopštenju.

Ranije, 5. i 6. januara, količine gasa povučene iz skladišta takođe su premašile prethodne dnevne maksimume, istakli su u korporaciji.

Ukupno, evropska podzemna skladišta su 9. januara sadržala 56,3 milijarde kubnih metara gasa, što predstavlja 55,5 odsto ukupnog kapaciteta skladištenja i 12,6 milijardi kubnih metara ispod nivoa iz 2025. godine.

Skladišta širom bloka bila su popunjena samo 83 procenta kada je 13. oktobra počela ovogodišnja grejna sezona. U zemljama sa velikim skladištenim kapacitetima, kao što su Nemačka i Holandija, prva i treća po veličini u Evropi po kapacitetu, zalihe su navodno iznosile samo 76, odnosno 72 odsto.

Propisi EU nalažu da podzemna skladišta gasa budu popunjena do 90 odsto kapaciteta između 1. oktobra i 1. decembra.

