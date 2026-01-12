Merc: Očekujem da SAD nastave da brane Grenland zajedno sa Danskom

Nemački kancelar Fridrih Merc izrazio je danas očekivanje da će Sjedinjene Američke Države nastaviti da štite Grenland zajedno sa Danskom, ali da će tekući razgovori odrediti tačnu prirodu te saradnje.

''U veoma smo detaljnim razgovorima sa Danskom i jednostavno želimo da sarađujemo kako bismo poboljšali bezbednosnu situaciju za Grenland'', rekao je Merc, prenosi Rojters.

On je dodao da će razgovori u narednih nekoliko dana i nedelja pokazati u kom obliku će se nastaviti saradnja po tom pitanju.

Prethodno je Blumberg preneo da grupa evropskih zemalja, predvođena Velikom Britanijom i Nemačkom, razmatra planove za povećanje svog vojnog prisustva na Grenlandu kako bi pokazale američkom predsedniku Donaldu Trampu da su ozbiljne u pogledu bezbednosti Arktika.

Nemačka će predložiti uspostavljanje zajedničke NATO misije za zaštitu Arktičkog regiona, prema izvorima upoznatim sa planovima.

Premijer Velike Britanije Kir Starmer je odvojeno pozvao saveznike da pojačaju svoje bezbednosno prisustvo na dalekom severu i nedavno se obratio liderima, uključujući francuskog predsednika Emanuela Makrona i nemačkog kancelara Fridriha Merca, kako bi razgovarali o tom pitanju.