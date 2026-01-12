Tramp: Bez mene bi Rusija već zauzela celu Ukrajinu, NATO se oslanja na SAD

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da bi Rusija zauzela celu Ukrajinu da on nije čelu SAD dodajući da ta zemlja u okviru NATO-a vidi pre svega Sjedinjene Države kao ključnog protivnika, dok ostale članice Alijanse, prema njegovim rečima, nemaju značajniji kapacitet odvraćanja bez američke podrške.

Govoreći o ratu u Ukrajini, Tramp je ponovio tvrdnju da do sukoba ne bi došlo da je on ostao na vlasti.

"Da nije bilo mene, Rusija bi danas imala celu Ukrajinu", rekao je Tramp u intervjuu za Njujork tajms.

Američki predsednik je naglasio i da je njegova administracija Kijevu isporučila protivtenkovske raketne sisteme, dok je, kako je naveo, prethodna administracija slala "čaršafe".

"Na samom početku su tim raketama uništili kolone tenkova. Da im nisam dao to oružje, rat bi bio završen veoma brzo, Putin bi ušao u Kijev", rekao je Tramp, dodajući da je ruski predsednik "razumeo granice" dok je on bio u Beloj kući.

On je ponovio i tvrdnje da su američki predsednički izbori bili "namešteni", ocenjujući da bi, da je ostao predsednik, rat u Ukrajini bio sprečen.

Na pitanje koliko je spreman da ide u suprotstavljanju ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, Tramp je rekao da je s njim imao "odličan odnos", uprkos, kako je naveo, "lažnoj 'aferi Rusija, Rusija, Rusija'".

On je tu aferu nazvao "potpuno izmišljenom prevarom demokrata", tvrdeći da je mogla da dovede SAD na ivicu velikog sukoba.

"Da se Putin i ja nismo razumeli, mogli smo da završimo u svetskom ratu zbog te prevare", rekao je Tramp, dodajući da je ta situacija "dovela zemlju u ogromnu opasnost".

Odgovarajući na pitanje novinara u okviru intervjua za Njujork tajms o prioritetima SAD, uključujući NATO i Grenland, Tramp je ponovio da bi u jednom trenutku moglo da se postavi pitanje izbora.

"Rusiju uopšte ne brine NATO, osim nas. Kinu takođe ne brine NATO, osim nas", rekao je Tramp, dodajući da Evropa mora da se "uozbilji" i preuzme veću odgovornost za sopstvenu bezbednost.

On je istakao da je tokom svog mandata bio "veoma lojalan Evropi" i da je upravo on naterao evropske saveznike da povećaju izdvajanja za odbranu.

"Ja sam taj koji ih je naterao da troše veći procenat BDP-a na NATO", rekao je Tramp.