SREBRO NA ISTORIJSKOM MAKSIMUMU: Cena plemenitog metala premašila 85 dolara po unci

Izvor: Sputnikportal.rs, Foto: Pixabay.com ||

Cena fjučersa na srebro sa isporukom u martu 2026. godine na njujorškoj berzi Komeks obnovila je rekordni maksimum, premašivši 85 dolara po troj unci, pokazuju podaci sa berze.

Prema prvim podacima danas, cena plemenitog metala porasla je za 7,18 odsto i iznosila je 85,035 dolara po troj unci. U međuvremenu, cena srebra je porasla na 85,50 dolara po troj unci (rast od 7,76 odsto).

Pored toga, februarski fjučersi zlata za 2026. godinu na berzi Komeks bili su na 4.620 dolara po troj unci (rast od 2,65 odsto).

Vrednost fjučersa na srebro tokom 2025. godine porasla je za 142,34 odsto, dok je cena zlata porasla za 64,14 odsto.

Podsetimo, kako navodi agencija Blumberg, ponovljeni napadi administracije američkog predsednika Donalda Trampa na Federalne rezerve prošle godine bili su glavni faktor koji je potkopao poverenje u dolar.

Danas tržište analizira izjave predsednika Federalnih rezervi Džeroma Pauela o pretnjama Ministarstva pravde SAD krivičnim prijavama protiv njega. Moguće slabljenje američke valute moglo bi da podrži cene zlata.

Što se tiče tržišta srebra, nedostatak ponude će se nastaviti ove godine, prvenstveno zbog veće investicione potražnje, prema izveštaju BMI, odeljenja Fič Solušns Ink.

Autor: S.M.

