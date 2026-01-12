POZNATI EVROPSKI POLITIČAR UBIJEN NA SAHRANI MAJKE! Bio predsednik fudbalskog kluba, imao burnu prošlost - Već preživeo jedan ATENTAT

Alen Orsoni, bivši predsednik fudbalskog kluba AC Ajačio i nekadašnji vođa korzikanskog separatističkog nacionalističkog pokreta, ubijen je u ponedeljak, 12. januara, u mestu Vero, u blizini Ajačija, dok je prisustvovao sahrani svoje majke. Napadač je u bekstvu, saznaje BFMTV iz više izvora.

Istragu vode Istražno odeljenje iz Ajačija, kao i Jedinica za kriminalističku identifikaciju Južne Korzike.

Nacionalistički aktivista sa burnom prošlošću

Alen Orsoni imao je 71 godinu. Bio je jedan od prvih korzikanskih nacionalističkih aktivista, a već 2008. godine bio je meta planiranog atentata koji je policija tada osujetila.

Njegov brat Gij ubijen je 1983. godine, a Orsoni je kasnije svom sinu dao njegovo ime - sinu koji je kasnije postao poznata figura korzikanskog kriminalnog miljea.

🔴 Alain Orsoni, 72 ans, ancien militant nationaliste et ancien président du club de football AC Ajaccio, a été tué à Vero lors des obsèques de sa mère, ce lundi 12 janvier. pic.twitter.com/sboczegrst — Corse-Matin (@Corse_Matin) 12. јануар 2026.

Istragu preuzima novo nacionalno tužilaštvo za organizovani kriminal

Tužilac iz Ajačija, Nikola Sept, i tužilac iz Marselja, Nikola Beson, potvrdili su da se tužilaštvo u Ajačiju povuklo iz slučaja u korist Specijalizovane međuregionalne jurisdikcije (JIRS) u Marselju i PNACO-a, novog nacionalnog tužilaštva za borbu protiv organizovanog kriminala.

PNACO, kojem je ovo prva istraga od početka rada 5. januara, preuzeo je slučaj "posebno imajući u vidu profil žrtve i njegovu povezanost sa korzikanskim kriminalnim miljeom". Jedan sudija već se nalazi na licu mesta, dok se dolazak magistrata PNACO-a očekuje u utorak.

Policija i specijalne jedinice uključene u istragu

Tužilac iz Marselja trenutno je u Veru. Sudska policija i Nacionalna brigada za borbu protiv organizovanog kriminala na Korzici (BNLCOC) zadužene su za sprovođenje istrage.

🔴FRANCE 🇨🇵| #Corsica: #Alain_Orsoni, 71, a great figure in the Corsican independence movement and former president of #AC_Ajaccio football club, was shot dead on Monday, Jan 12, around 4:30 p.m. while attending his mother's funeral on the island of Corsica. The shooter at large. pic.twitter.com/FdnzZNuvK0 — Nanana365 (@nanana365media) 12. јануар 2026.

Od FLNC-a do političkog i sportskog angažmana

Nakon studija u Parizu, Alen Orsoni postao je jedan od vođa Nacionalnog fronta za oslobođenje Korzike (FLNC), pre nego što je osnovao Pokret za samoopredeljenje (MPA), koji su njegovi protivnici kasnije ironično nazivali "Pokretom za poslove".

Egzil i neuspešni atentat 2008. godine

Poznat po političkoj pronicljivosti i hladnokrvnosti, Orsoni je 1996. godine napustio Korziku zbog bratoubilačkog rata unutar nacionalističkog pokreta. Tokom 13 godina živeo je na Floridi i u Nikaragvi, gde je bio angažovan u sektoru igara na sreću, kao i u Španiji.

Nedugo nakon povratka iz egzila, policija je tokom leta 2008. osujetila planirani atentat na njega. U isto vreme preuzeo je funkciju predsednika fudbalskog kluba Atletik klub Ajačio (ACA), nasledivši svog prijatelja Mišela Moretija, bivšeg nacionalistu koji je u međuvremenu preminuo.

Shot dead at his mother’s funeral. Former Corsican nationalist leader Alain Orsoni was killed in a chilling long-range attack that has stunned the island. https://t.co/o1snD7GwiQ — SurgeZirc FR (@surgezircfr) 12. јануар 2026.

Optužbe i "medijska hajka"

Godine 2012, nakon ubistava više uglednih građana Ajačija i ljudi bliskih klubu ACA, među kojima su bili bivši predsednik advokatske komore Antoan Solakaro i predsednik Privredne komore Žak Naser, Alen Orsoni je govorio o "medijskoj hajci" usmerenoj protiv njega.

Autor: Iva Besarabić