ZLATO OBARA REKORDE: Cena po unci skočila na 4.620 dolara zbog geopolitičkih tenzija i pritiska Trampa na FED

Cene zlata i danas su porasle i to na rekordnih 4.620 dolara po unci, jer su investitori tražili sigurna utočišta zbog sve većih geopolitičkih tenzija i zabrinutosti za nezavisnost američkih Federalnih rezervi (FED)

Vrednost plemenitog metala skočila je nakon što je predsednik FED-a Džerom Pauel otkrio u nedelju da mu je prećeno krivičnim prijavama zbog svedočenja pred Senatom prošlog juna, kritikujući taj potez kao deo pritiska američkog predsednika Donalda Trampa na centralnu banku da smanji kamatne stope, preneo je Trejding ekonomiks.

Dodatni pritisak na rast došao je od očekivanja daljih smanjenja kamatnih stopa u SAD nakon što su podaci od petka pokazali da je rast zaposlenosti u decembru usporio više nego što je predviđeno.

Trgovci računaju na dva smanjenja kamatnih stopa ove godine, iako se očekuje da će ih FED neće menjati na sastanku kasnije ovog meseca.

Tržišta su sada fokusirana na ovogodišnji izveštaj o inflaciji u SAD radi daljih naznaka o putanji monetarne politike centralne banke.

