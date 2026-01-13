TRAMP UVODI NOVE CARINE: Države koje posluju sa Iranom plaćaće 25 odsto

Američki predsednik Donald Tramp upozorio je večeras države koje posluju sa Iranom da će ubuduće plaćati carinu od 25 odsto na sve poslove sa SAD.

- Odmah stupa na snagu! Svaka zemlja koјa posluje sa Islamskom Republikom Iran plaćaće carinu od 25 odsto na sve poslove koje obavljaju sa Sјedinjenim Američkim Državama. Ova naredba je konačna i završna. Hvala vam na pažnji posvećenoј ovom pitanju - napisao je Tramp na svom nalogu na društvenoj mreži.



Podsetimo, protesti u Iranu bukte duže od dve nedelje, a sada su objavljene uznemirujuće informacije. Na društvenim mrežama isplivali su snimci, čiju su verodostojnost proverili zapadni mediji, na kojima se vide vreće sa telima demonstranata koji su ubijeni. Američki predsednik poručio je da Iran sada traži pregovore, ali da je Vašington spreman da "udari kao nikad pre", dok je vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, objavio jezivu karikaturu.

Vens vrši pritisak na Trampa da pruži šansu razgovorima sa Iranom

Američki potpredsednik Džej Di Vens predvodi grupu visokih zvaničnika američke administracije koja vrši pritisak da predsednik te zemlje Donald Tramp pruži šansu diplomatskim razgovorima sa Iranom, pre nego što preduzme vojnu akciju kao odgovor na obračun Teherana sa antivladinim demonstrantima, prenosi danas Volstrit žurnal (WSJ), pozivajući se na izvore.

Autor: D.Bošković