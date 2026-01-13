AKTUELNO

Svet

TRAMP UVODI NOVE CARINE: Države koje posluju sa Iranom plaćaće 25 odsto

Izvor: Blic, Foto: Tanjug AP/Alex Brandon ||

Američki predsednik Donald Tramp upozorio je večeras države koje posluju sa Iranom da će ubuduće plaćati carinu od 25 odsto na sve poslove sa SAD.

- Odmah stupa na snagu! Svaka zemlja koјa posluje sa Islamskom Republikom Iran plaćaće carinu od 25 odsto na sve poslove koje obavljaju sa Sјedinjenim Američkim Državama. Ova naredba je konačna i završna. Hvala vam na pažnji posvećenoј ovom pitanju - napisao je Tramp na svom nalogu na društvenoj mreži.


Podsetimo, protesti u Iranu bukte duže od dve nedelje, a sada su objavljene uznemirujuće informacije. Na društvenim mrežama isplivali su snimci, čiju su verodostojnost proverili zapadni mediji, na kojima se vide vreće sa telima demonstranata koji su ubijeni. Američki predsednik poručio je da Iran sada traži pregovore, ali da je Vašington spreman da "udari kao nikad pre", dok je vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, objavio jezivu karikaturu.

Vens vrši pritisak na Trampa da pruži šansu razgovorima sa Iranom

Američki potpredsednik Džej Di Vens predvodi grupu visokih zvaničnika američke administracije koja vrši pritisak da predsednik te zemlje Donald Tramp pruži šansu diplomatskim razgovorima sa Iranom, pre nego što preduzme vojnu akciju kao odgovor na obračun Teherana sa antivladinim demonstrantima, prenosi danas Volstrit žurnal (WSJ), pozivajući se na izvore.

Autor: D.Bošković

#25 odsto

#Donald Tramp

#Iran

#Plaćanje

#džej di vens

POVEZANE VESTI

Svet

Šok iz Amerike: Tramp uvodi carinu od 25 odsto na sve automobile uvezene u SAD

Svet

Tramp uvodi carine Brazilu u visini od 50 odsto: Odluku izneo u pismu

Svet

'Ako oni nama naplaćuju i mi ćemo njima' Tramp najavio carine od 25 odsto na sav uvoz čelika i aluminijuma

Svet

Tramp najavio: SAD će od 1. novembra uvesti dodatnu carinu od 100 odsto na uvoz iz Kine

Svet

AMERIKA DONELA ODLUKU: Tramp odložio carine Meksiku

Svet

TRAMP ŽESTOKO ZAPRETIO EU: Ako se ova taksa ne ukloni, SAD će uvesti carine od 200 odsto