OKO 70 ODSTO KIJEVA NEMA STRUJU NA TEMPERATURI OD MINUS 11! Noćašnji ruski udar izazvao velike probleme, ljudi se smrzavaju

Usled ruskih napada, hitna isključenja struje u velikoj meri su sprovedena u samom Kijevu i delovima Kijevske oblasti, izvestio je "Ukrenergo"

Oko 70 odsto Kijeva je bez struje nakon još jednog masovnog ruskog napada tokom noći 13. januara, dok državni operater elektromreže "Ukrenergo" navodi da je cilj moskovskih snaga da „isključe grad“.

Iako se već suočava sa hroničnom nestašicom struje na temperaturama ispod nule, ovaj najnoviji napad dolazi samo četiri dana nakon poslednjeg masovnog udara na civilnu infrastrukturu.

Konkretno, u 12.00 po lokalnom vremenu, u Kijevu je izmerena temperatura od minus 11.

Eksplozije balističkih raketa potresle su prestonicu Ukrajine oko 1.10 jutros. Dodatne eksplozije čule su se i oko 8:30 ujutru.

Kijevska predgrađa Buča, Gostomelj i Irpin su, prema izveštajima, ostala bez struje i tekuće vode nakon ruskih udara. Hitna isključenja struje u velikoj meri su sprovedena u samom Kijevu i delovima Kijevske oblasti, izvestio je "Ukrenergo".

"Rusi pokušavaju da isključe grad i nateraju ljude da se isele iz Kijeva", rekao je za Kijev independent Vitalij Zajčenko, generalni direktor "Ukrenerga", dodajući da je tokom noći pogođen veći broj trafostanica i da je "70 odsto Kijeva bez električne energije".

Almost 300 attack drones, most of them “shaheds,” along with 18 ballistic and 7 cruise missiles, were launched by the Russians against Ukraine last night. Once again, the main target of the strike was our energy – generation facilities and substations. Sadly, there has been… pic.twitter.com/NK69hHb9R0 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 13. јануар 2026.

"Imamo informacije da je Rusija spremna da započne sledeći talas napada krstarećim raketama", dodao je on.



"DTEK", najveća ukrajinska privatna energetska kompanija, saopštila je da je njena termoelektrana ponovo napadnuta, pri čemu je oprema u objektu oštećena. Kompanija je napomenula da je ovo osmi napad na njene termoelektrane od oktobra prošle godine.

Lanci supermarketa Novus i Silpo najavili su da će zatvoriti neke prodavnice u prestonici zbog energetske krize.

Prema podacima Vazduhoplovstva Ukrajine, Rusija je lansirala 18 balističkih raketa, sedam krstarećih raketa, kao i 293 drona tipa „Šahed“. Meta je bila i energetska infrastruktura u Harkovskoj, Zaporoškoj i Dnjepropetrovskoj oblasti.

Kombinovani napad raketama i dronovima na periferiju Harkova usmrtio je najmanje četiri osobe i ranio još šest, izvestile su regionalne vlasti 13. januara.

Autor: D.Bošković